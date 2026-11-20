El tipo de cambio oficial subió el jueves y marcó un nuevo récord nominal. La mayor liquidez en pesos, la menor oferta de dólares y el contexto internacional presionan sobre el mercado cambiario.

El dólar oficial abre en un nuevo máximo nominal en la jornada del viernes 20 de noviembre, mientras que los financieros operan por encima de los $1.700. De esta manera, la brecha cambiaria con el tipo de cambio mayorista supera el 11% , su nivel más elevado desde octubre de 2025, en un escenario de mayor demanda de cobertura y menor oferta de divisas.

El dólar mayorista abre $1.571,5, mientras que el minorista opera en $1.590 en el Banco Nación y en $1.586,47 el promedio que realiza el BCRA. En paralelo, el dólar blue alcanza los $1.640, y marca otra vez un récord nominal. En cuanto a los financieros, el MEP alcanza los $1.656,87, y el CCL corrige un poco pero opera en $1.710,87.

"Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $21,50, muy lejos de la caída de dos pesos registrada en la semana anterior", aseguró Gustavo Quintana , operador de PR y agregó: "La suba experimentada por el dólar mayorista en esta semana se proyecta como la mayor para un período similar desde la semana finalizada el 19 de junio pasado".

Otras fuentes de la city, aclararon que el Gobierno continuó con la estrategia de pisar al oficial, y dejar correr paralelos, pero con la tasa a un día en torno al piso de BCRA. Esto también sucedió en el contexto donde el Real de Brasil bajó 2%, y 20% post elecciones, próximo a tocar los 6 dólares por unidad.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre . Esta diferencia refleja una apreciación real del peso, que comienza a ganar protagonismo en el análisis de los inversores.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026.

¿Por qué vuelve a subir el dólar?

La aceleración de las cotizaciones responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre ellos aparecen la mayor disponibilidad de pesos en el sistema financiero, la reducción de la oferta de divisas y el fortalecimiento global del dólar, en un contexto de mayor cautela de los inversores.

En el plano local, la estrategia oficial de mantener una mayor liquidez para moderar las tasas de interés y favorecer la actividad económica encuentra como contrapartida una creciente demanda de cobertura cambiaria.

A esto se suma la proximidad de una nueva licitación del Tesoro, prevista para el 26 de noviembre, cuando deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $20 billones en manos privadas. En paralelo, el mercado comienza a anticipar el incremento estacional de la demanda de pesos durante diciembre.

Por otra parte, el escenario internacional agregó incertidumbre. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la depreciación del real brasileño representan factores adicionales de presión sobre el tipo de cambio argentino, dada la estrecha relación comercial entre ambos países.

El BCRA compró apenas u$s3 millones, el menor monto desde el inicio del programa

El Banco Central (BCRA) compró este jueves 19 de noviembre apenas u$s3 millones, el menor monto desde el inicio del programa de acumulación de divisas, en una jornada marcada por el repunte de la demanda de cobertura y un nuevo récord nominal del dólar mayorista. En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s108 millones, principalmente por la baja en la cotización internacional del oro.

La fuerte desaceleración de las compras oficiales se produjo pese a una recuperación del volumen operado en el mercado de cambios, que alcanzó los u$s452,5 millones, frente a los u$s356,7 millones del miércoles. Sin embargo, la mayor demanda privada absorbió buena parte de la oferta disponible y las adquisiciones del Central representaron menos del 1% del total negociado, después de haber llegado al 20% el martes.

El resultado confirmó la pérdida de impulso del BCRA en el mercado cambiario. Tras comprar u$s74 millones el martes y u$s11 millones el miércoles, la autoridad monetaria redujo nuevamente su intervención compradora. En noviembre acumula adquisiciones por u$s344 millones y en lo que va de 2026 suma u$s16.312 millones. No obstante, el promedio diario de compras cayó a u$s31 millones, menos de la mitad de los u$s66 millones registrados durante octubre.

Por su parte, las reservas internacionales retrocedieron u$s108 millones, afectadas por la caída del 1,87% en el precio del oro, que generó una pérdida estimada de u$s110 millones por valuación. El movimiento se produjo en medio de un fortalecimiento global del dólar, con el índice DXY avanzando 0,10%. De esta manera, el Central enfrenta un doble desafío: la menor disponibilidad de divisas para acumular reservas y el impacto negativo de los movimientos internacionales sobre el valor de sus activos.

Qué mira el mercado hacia adelante

La dinámica cambiaria de las próximas semanas estará condicionada por la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas, el comportamiento de la liquidez en pesos y la evolución del escenario financiero internacional.

Si bien el dólar oficial todavía se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, establecido en $1.974,20 para la última rueda, la ampliación de la brecha y el incremento de las posiciones de cobertura reflejan una mayor cautela entre los inversores.

En este contexto, el mercado seguirá de cerca las decisiones del equipo económico para administrar la liquidez y evitar que la baja de las tasas de interés se traduzca en nuevas presiones sobre los dólares financieros.