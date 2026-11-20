La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial después de nueve ruedas consecutivas con saldo positivo. En tanto, el dólar mayorista saltó $15 y acumuló su mayor suba semanal desde junio, mientras crecen los interrogantes sobre la estrategia cambiaria y la acumulación de reservas.

El BCRA interrumpió una racha de nueve ruedas compradoras ante la fuerte presión cambiaria, mientras el dólar mayorista saltó $15 y acumuló su mayor suba semanal desde junio.

El Banco Central (BCRA) interrumpió este viernes 20 de noviembre una racha de nueve ruedas consecutivas con compras de dólares , en una jornada marcada por una fuerte recuperación de la demanda de cobertura y un nuevo máximo histórico nominal del tipo de cambio mayorista . La autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial, después de haber reducido las adquisiciones a apenas u$s3 millones el jueves, su menor registro desde el inicio del programa de acumulación.

El cambio de dinámica coincidió con un incremento de la actividad cambiaria. En el segmento de contado se negociaron u$s594,6 millones, frente a los u$s452,5 millones de la jornada anterior , pero la mayor demanda privada absorbió la oferta disponible y dejó al Central sin margen para continuar comprando divisas.

De esta manera, las adquisiciones acumuladas de noviembre permanecieron en u$s344 millones , mientras que las compras de la semana alcanzaron los u$s121 millones. El resultado contrasta con el ritmo observado durante octubre, cuando el BCRA había adquirido u$s1.395 millones y sostenido un promedio diario de u$s66 millones.

La interrupción requiero volver a poner bajo análisis la estrategia de intervención cambiaria . Desde julio el mayorista se había movido dentro de un corredor implícito con una pendiente cercana al 1% mensual, en el que el Central aceleraba las compras cuando el dólar se aproximaba al piso y reducía su participación ante movimientos alcistas. Sin embargo, durante las últimas jornadas el tipo de cambio superó ese rango estimado y la autoridad monetaria continuó comprando, aunque a un ritmo cada vez menor.

El cambio coincidió con un contexto internacional menos favorable , particularmente por la depreciación del real brasileño y el fortalecimiento global del dólar . Ambos factores redujeron la competitividad cambiaria argentina y aumentaron los incentivos a buscar cobertura , en un escenario en el que el Central también habría utilizado instrumentos dólar linked y futuros para moderar la presión.

La evolución de las reservas agrega otro condicionante. Hasta el jueves, el stock bruto había retrocedido a u$s49.443 millones, según los datos difundidos para esa jornada, pese a las compras realizadas durante noviembre. La información disponible al cierre de esta nota no permite establecer todavía la variación correspondiente al viernes.

El desafío del BCRA es sostener la acumulación de divisas mientras el Tesoro enfrenta necesidades de financiamiento crecientes. En este sentido, los vencimientos de deuda de enero podrían requerir una mayor utilización de dólares del Central si el Gobierno no consigue nuevas fuentes de financiamiento.

El dólar tuvo su mayor suba semanal desde junio y crecen las dudas sobre la política cambiaria

La ausencia de compras del BCRA coincidió con un salto de $15 del dólar mayorista, que cerró en $1.580, un nuevo máximo histórico nominal. Con este movimiento, la cotización acumuló una suba de $36,50 durante la semana, la mayor desde la finalizada el 19 de junio, después de haber registrado cinco avances consecutivos.

La presión compradora dominó toda la jornada. El mayorista comenzó a operar en $1.569,50, ya $4,50 por encima del cierre previo, y avanzó progresivamente hasta alcanzar los $1.580 durante la tarde. La demanda destinada a cubrir posiciones y atender compromisos con el exterior absorbió los ingresos disponibles, sin que apareciera una recuperación suficiente de la oferta para moderar el movimiento.

La actividad también fue elevada en el mercado de futuros, donde se negociaron u$s1.799 millones, aproximadamente tres veces el volumen operado en contado. De esta forma, las intervenciones oficiales en futuros y otros instrumentos vinculados al dólar habrían contribuido a contener parcialmente la suba, aunque no existe información confirmada que permita determinar su magnitud.

A corto plazo, la oferta de dólares podría mejorar con las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, las exportaciones energéticas y la cosecha fina. A esto se sumaría el aumento estacional de la demanda de pesos durante diciembre, que habitualmente facilita las compras de divisas sin generar una expansión monetaria superior a la demanda de dinero.

Sin embargo, las necesidades financieras del Tesoro representan un desafío adicional para la política cambiaria. El Gobierno deberá afrontar vencimientos por aproximadamente u$s4.500 millones en enero, mientras que las fuentes privadas de financiamiento continúan condicionadas por un riesgo país elevado. Si una parte significativa de esos compromisos se cubre mediante compras de dólares al BCRA, podría reducirse la disponibilidad de reservas para afrontar eventuales episodios de volatilidad.