Los analistas coinciden en priorizar la dolarización, la liquidez y la cautela, especialmente para quienes tienen un perfil conservador.

Los analistas coinciden en priorizar la dolarización, la liquidez y la cautela, especialmente para quienes tienen un perfil conservador.

La incertidumbre económica, la presión sobre el dólar y la caída de los activos argentinos volvieron a poner a los inversores frente a un escenario de mayor volatilidad. En este contexto, quienes priorizan preservar el capital se preguntan cómo proteger sus ahorros sin quedar expuestos a movimientos bruscos del mercado .

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La combinación de factores internacionales y locales explica parte de la turbulencia. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, la depreciación del real brasileño, las caídas de los títulos argentinos y la incertidumbre política de cara a 2027 modificaron las expectativas y presionaron sobre las valuaciones de distintos activos.

Frente a este escenario, los analistas coinciden en priorizar la dolarización, la liquidez y la cautela , especialmente para quienes tienen un perfil conservador.

El analista y asesor financiero Mariano Monferini considera que quienes tienen acceso al mercado oficial de cambios deberían aprovecharlo para dolarizar sus ahorros , sobre todo ante una brecha cercana al 5% entre el dólar oficial y el MEP.

Una vez posicionados en moneda extranjera, recomienda buscar alternativas que permitan preservar el capital sin asumir grandes riesgos. Entre ellas, destaca los fondos comunes de inversión globales en dólares que invierten en renta fija internacional de alta calidad crediticia y corta duración, una combinación que permite reducir la exposición a las variaciones de tasas y limitar la volatilidad de la cartera.

"Otra alternativa son las obligaciones negociables de corto plazo y buena calidad crediticia, que pueden adquirirse directamente en pesos y ofrecen pagos de capital e intereses en dólares", agregó el especialista.

Los analistas coinciden en priorizar la dolarización, la liquidez y la cautela, especialmente para quienes tienen un perfil conservador. Depositphotos

En esta línea, el consultor Omar De Lucca también planteó que el contexto exige prudencia. "Hoy posicionarse en dólares con instrumentos líquidos es como agarrarse fuerte al volante y transitar la turbulencia", sintetiza. En ese sentido, también sugiere priorizar bonos corporativos que permitan conservar liquidez, incluso si eso significa resignar parte del rendimiento potencial.

"No es buen momento para tomar riesgos locales", resumió el ejecutivo.

Liquidez antes que rendimiento: la estrategia para atravesar la incertidumbre

La recomendación de aumentar la liquidez también aparece en el análisis de Martina Del Giudice, asesora financiera idónea en Make Money Move, quien advierte que el escenario internacional pasó de generar expectativas de una política monetaria más flexible a contemplar un posible nuevo ciclo de endurecimiento.

Ese cambio impacta en las valuaciones de prácticamente todos los activos y puede profundizar las bajas, incluso en compañías con fundamentos sólidos.

Por eso, considera que no es necesariamente momento de desprenderse de todas las posiciones, sino de reforzar la liquidez y esperar mejores puntos de entrada.

"Para los conservadores es preferible la compra de MEP y resguardo en un fondo money market o de muy bajo riesgo. Por supuesto que para quienes tengan necesidades de liquidez en pesos de menos de 20 o 30 días lo recomendable siempre es money market en dicha moneda", indicó.