Reclamo por una nueva ley de drogas: activistas exigen el fin de la criminalización de la marihuana

Además, denunciaron que mientras numerosos países adoptan políticas basadas en la salud pública, los derechos humanos y la justicia social, "nuestro país insiste en un paradigma punitivo sin sustento ni resultados". El documento fue firmado por agrupaciones como Mamá Cultiva Argentina, Matria Cannábica y Jardín del Unicornio.

Los organizadores señalaron que la ley actual afecta principalmente a "cultivadores, jóvenes de barrios populares sometidos a detenciones arbitrarias, requisas violentas y causas por tenencia mínima; mujeres cultivadoras perseguidas por ejercer tareas de cuidado para sus hijos, familias y comunidades; y usuarios terapéuticos que, incluso con la existencia de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 27.350), enfrentan trabas burocráticas, criminalización y riesgo de encarcelamiento”.

Otro de los reclamos fue dirigido al Ministerio de Salud por la suspensión en la emisión de nuevos permisos del Reprocann, el registro oficial de usuarios medicinales de cannabis. Según denunciaron, hay cerca de 100 mil personas en lista de espera para acceder a este registro.

La situación legal de la marihuana en Argentina

En Argentina, la tenencia de marihuana para consumo recreativo continúa siendo ilegal según la Ley 23.737, aunque desde el fallo "Arriola" de la Corte Suprema en 2009 no se penaliza a adultos por poseer pequeñas cantidades para uso personal en el ámbito privado. Sin embargo, como la ley no fue modificada, su aplicación sigue dependiendo del criterio de jueces y fiscales, y pueden producirse detenciones o causas judiciales si se considera que la tenencia no es para consumo inmediato.

Por otro lado, el uso medicinal del cannabis es legal desde 2017 a través de la Ley 27.350, reglamentada en 2020. Esta normativa permite que pacientes con prescripción médica accedan gratuitamente a productos derivados del cannabis, y también habilita el autocultivo a quienes se registren en el programa REPROCANN. Este sistema autoriza a personas físicas, familiares o asociaciones civiles a cultivar marihuana con fines terapéuticos, dentro de ciertos límites establecidos por el Ministerio de Salud.

El cultivo con fines recreativos y la venta sin autorización siguen siendo delitos penados con prisión. La producción y comercialización de cannabis solo están permitidas para usos medicinales o científicos, y deben ser realizadas por el Estado o empresas autorizadas. A pesar de los avances en materia de salud, la legislación argentina aún mantiene una postura restrictiva respecto del uso no médico del cannabis.