Récord histórico en la aviación argentina: casi 4,4 millones de pasajeros volaron en noviembre

El anteúltimo mes del año se convirtió en el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país, superando números prepandemia y consolidando un crecimiento sostenido del tráfico nacional e internacional.

El récord se alcanzó sin contabilizar aún el movimiento de diciembre, uno de los meses con mayor demanda por turismo y vacaciones.

Este viernes se conoció un hito histórico en la aviación civil argentina, ya que según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), casi 4.4 millones de pasajeros viajaron en Argentina durante el mes de noviembre, posicionándolo como el mes de mayor actividad en la historia de la aviación del país.

Un flujo de 4.392.597 pasajeros se trasladó por el país y al exterior durante el ante ultimo mes del año, lo que representa un hito absoluto dentro de la conectividad argentina, superando no solo a los registros pre pandemia 2020, sino, estableciendo un récord absoluto del traslado aeronáutico en el país. El fenómeno se puede explicar por diversos motivos.

Noviembre récord y crecimiento sostenido del tráfico aéreo En primer lugar, se destaca un aumento del 4% respecto al 2023, en materia de pasajeros registrados, y un impactante 7% respeto del pasado 2024. La cifra crece aún más en cuanto a los viajes internacionales, con 1.347.497 usuarios que visitaron el exterior del país, un salto del 14% interanual.

De nuevo, los registros internacionales vuelven a ser los que más crecieron, con un total de 8.922 vuelos afuera de la Nación, un 12% más respecto al año anterior. La cifra total de movimientos aéreos alcanzaron la cifra de 33.914, superando los registros de los dos años anteriores.

Sin contar un importante mes de movimiento como lo es diciembre, 45.913.230 pasajeros se movilizaron por el país, un récord absoluto que supera en un 12% al desempeño de los mismos once meses analizados, en 2024.

Por qué los argentinos viajaron en avión más que nunca en 2025 Uno de los factores centrales que explica este fenómeno es la creciente descentralización de la conectividad aérea. Durante noviembre, 157.785 personas volaron directamente al exterior desde aeropuertos del interior del país, sin pasar por Buenos Aires. Esa cifra representa un aumento del 21% respecto de 2024 y un impactante 54% en comparación con 2023. En ese esquema, Córdoba se consolidó como el principal polo de crecimiento internacional, con una suba del 62% en la cantidad de pasajeros. Rutas como Córdoba–Río de Janeiro registraron un incremento del 93%, mientras que los vuelos hacia Ciudad de Panamá crecieron un 45% y las conexiones con Lima un 17%. Salta, por su parte, también fortaleció su rol regional, con un aumento del 32% en el flujo de viajeros. El mercado doméstico acompañó la tendencia: alcanzó los 3.045.100 pasajeros, un 4% más que en 2024. Aeropuertos como Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%) mostraron los desempeños más exponenciales, reflejando una expansión que ya no se limita a los grandes centros urbanos. Con un acumulado anual que ya roza los 46 millones de pasajeros, la aviación argentina se encamina a cerrar 2025 también con cifras récord, un cambio cultura enorme dentro del país y top de la región.

