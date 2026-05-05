Del choripán al chivito: la lista de los mejores sándwiches del mundo tiene presencia rioplatense

Una selección internacional reúne clásicos de distintos países y destaca el origen rioplatense de dos íconos populares que trascendieron fronteras. Conocé la lista completa.

El choripán y el chivito, dentro de los 25 mejores sándwiches del mundo.

Una lista elaborada por CNN Travel reveló los 25 mejores sándwiches del mundo , una de las comidas más universales del planeta que -según la región- tiene su particularidad. El informe destaca por su presencia rioplatense: tanto el chivito uruguayo como el choripán argentino se ubicaron dentro de la nómina.

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En la región del Río de la Plata, el origen del choripán se remonta a mediados del siglo 19, cuando en las zonas rurales los gauchos argentinos realizaban asados con motivo de alguna celebración; allí comenzó la costumbre de comer el chorizo dentro de un pan. Con el tiempo, esta práctica se trasladó a las ciudades y se popularizó en el entorno urbano hasta convertirse en un clásico reconocido a nivel mundial.

El chivito , creado en los años 1940 por Antonio Carbonaro , hijo de inmigrantes italianos de Calabria y dueño del desaparecido restaurante “El Mejillón” de Punta del Este, es hoy el sándwich más buscado por los turistas en Uruguay.

En el listado también aparece el tramezzino , una especialidad italiana de comida callejera. Aunque originario de Turín, fue en Venecia donde alcanzó mayor popularidad, con versiones que combinan pan blanco con ingredientes como aceitunas, atún, huevos, verduras o prosciutto con trufa. Este tipo de sándwich se sirve en bares venecianos, especialmente al mediodía, y suele disfrutarse junto a los canales con una copa de vino local.

El sándwich, una de las comidas más universales del mundo.

La lista también incluye la muffaletta, un clásico de Estados Unidos nacido en Nueva Orleans a partir de la influencia de inmigrantes italianos, con su característico pan redondo con sésamo.

Un recorrido por los 25 sándwiches más emblemáticos del mundo

“Explorar los sándwiches del mundo es, en cierto modo, como viajar por todo el mundo”, señalan los autores de la selección, elaborada para orientar a los usuarios a la hora de elegir destinos gastronómicos.

El listado reúne preparaciones tradicionales de distintos países, entre ellas el pan bagnat de Francia, el bocadillo de jamón ibérico de España, el bánh mì de Vietnam y las mexicanas torta ahogada y pambazo.

También figuran el shawarma y el falafel pita de Oriente Medio, el smørrebrød de Dinamarca, el spatlo sudafricano y el sándwich de carne ahumada de Montreal en Canadá.

A su vez, se destacan el fricassé de Túnez, el sándwich cubano, el katsu sando japonés, el Reuben estadounidense, el croque monsieur/madame francés y el Philly cheesesteak americano.

Completan la lista: Sándwich de pepino y Chip butty (Reino Unido), roodje haring (Holanda) y Lobster roll y Po'boy (EEUU), además de los mencionados chivito, choripán, tramezzino y muffaletta.