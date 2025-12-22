Paro de controladores aéreos: no hubo acuerdo y el Gobierno dictó la conciliación obligatoria + Seguir en









El sindicato denuncia un incumplimiento de un acuerdo anterior, que incluye la reincorporación de trabajadores despedidos y la revisión de varios puntos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Tras una reunión que no llegó a buen puerto, entre el sindicato de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y y la Subsecretaria de Trabajo de la Nación, el Gobierno dictará "en breve" la conciliación obligatoria.

El conflicto del Gobierno con los controladores aéreos sigue sin solucionarse. Tal como anticipó Ámbito, este lunes hubo una reunión entre el sindicato, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Subsecretaria de Trabajo de la Nación, Claudia Testa, para destrabar el paro que afecta a miles de pasajeros, pero no hubo acuerdo. El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días, luego de que la empresa no hiciera ningún ofrecimiento a los reclamos sindicales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La conciliación obligatoria dictad dejará sin efecto el programa de medidas que impulsaba la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que consistía en un paro durante este martes 23 de "Aviación con Destino Nacional, (desde) las 19.00 a 22.00 hora local", una medida de fuerza el sábado 27 de "Aviación con Destino Internacional, (desde) las 14.00 a 17.00 hora local" y un cese de la actividad de "Toda la aviación" el lunes 29 de "8.00 a 11.00 hora local"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2003192772157993205&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/b0YmzGNzXz — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) December 22, 2025 Según confirmaron fuentes sindicales a Ámbito, desde el Gobierno "no ofrecieron nada" para llegar a un acuerdo. "El conflicto no era por pauta salarial. Era por el incumplimiento del acuerdo anterior". ATEPSA expresa su intensión de "Reincorporar compañeros despedidos, y revisión de varios puntos del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo)." dijeron a este medio.

Además, ATEPSA detalló cuáles son los atrasos que perciben desde nación. Los reclamos son por: "Viático por refrigerio (sin actualizar desde diciembre de 2024)"; "Complejidad de Aeropuertos (sin actualizar desde febrero 2024)" ; "Cálculo de antigüedad (sin actualizar desde 2023)".

La medida de fuerza afectó la semana pasada a unos 40 mil pasajeros que sufrieron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de cabotaje e internacionales. El dictado de la conciliación obligatoria tiene una vigencia de 15 días y puede ser prorrogado por otros 15 días más, forzando a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) a dejar en suspenso las medidas de fuerza.

La medida que prepara el gobierno El paro impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se da en el marco del conflicto por el reclamo de mejoras salariales con la firma estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La empresa ya presentó una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas pero no logró desactivar el conflicto. Desde EANA advirtieron que la interrupción del servicio y determinadas acciones realizadas durante las primeras jornadas de protesta comprometieron la seguridad operacional. En particular, denunciaron la instalación de banderas y cartelería en torres de control de Aeroparque y Ezeiza, señalando el riesgo que podría implicar un eventual desprendimiento de esos elementos. Desde el gremio se defienden y argumentan que el conflicto se origina en la ruptura del diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. El gremio asegura que la medida se lleva adelante bajo protocolos definidos y que se debe a la falta de respuestas por parte de la empresa estatal.

Temas Gobierno

Sindicato

aerolíneas

Aerolínea