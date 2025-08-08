Residencias: ningún aspirante pudo revalidar el examen







El Gobierno informó este viernes que el total de estudiantes que rindió el Examen Único de Residencias "no pudo revalidar su nota". Se trata de un total de 117 médicos que se presentó a rendir, de los 141 que fueron convocados. Por su parte, el 93% de ellos es "extranjero", informaron.

La información la confirmó el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de hoy. "Hubo 117 aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ninguno de ellos pudo validar la nota", apuntó.

Además, amplió que de ese número "109 son extranjeros" y que durante el día el Ministerio de salud publicaría los resultados de los exámenes en su sitio web.

Adorni amplió que "a diferencia entre la nota original y la que volvieron a tener es absolutamente escandalosa". "En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener en el día de hoy es absolutamente escandalosa", expresó el vocero.

En relación con la diferencia entre los convocados y los asistentes al exámen, Adorni sentenció que "esto no hace más que confirmar lo que defendimos del primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian".

Residencias: 117 médicos se presentaron a rendir, entre ellos el denunciado por copiarse con sus lentes El Examen Único de Residencias médicas en la Argentina atravesó la jornada esperada: 117 médicos se presentaron a rendir. Entre el grupo de estudiantes se encontraba aquel denunciado por usar lentes digitales para copiarse, según confirmó el Ministerio de Salud. El total de postulantes convocados fue de 141, para rendir una nueva evaluación en el Palacio Libertad bajo estrictas medidas de control, tras detectarse posible fraude en la primera prueba realizada el 1 de julio en Parque Roca. Del grupo de postulantes que debía asistir, se presentaron 117 médicos esta mañana para revalidar su nota, según precisó el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Vilches, en declaraciones a TN.

