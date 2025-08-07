Residencias: 117 médicos se presentaron a rendir, entre ellos el denunciado por copiarse con sus lentes

Un total de 141 estudiantes fueron convocados mientras 117 se presentaron. En cuanto al estudiante denunciado, aún no se registra una orden judicial de ser apartado.

El Examen Único de Residencias médicas en la Argentina atravesó la jornada esperada: 117 médicos se presentaron a rendir. Entre el grupo de estudiantes se encontraba aquel denunciado por usar lentes digitales para copiarse, según confirmó el Ministerio de Salud .

El total de postulantes convocados fue de 141, para rendir una nueva evaluación en el Palacio Libertad bajo estrictas medidas de control, tras detectarse posible fraude en la primera prueba realizada el 1 de julio en Parque Roca.

Del grupo de postulantes que debía asistir, se presentaron 117 médicos esta mañana para revalidar su nota , según precisó el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Vilches , en declaraciones a TN.

En el caso del estudiante señalado de fraude, el Ministerio de Salud denunció penalmente a uno de los postulantes sospechado de fraude mediante el uso de lentes con cámara.

La cartera encabezada por Mario Lugones dispuso este examen extraordinario para quienes presentaron resultados incongruentes en la prueba anterior.

La cartera encabezada por Mario Lugones dispuso este examen extraordinario para quienes presentaron resultados incongruentes.

“La bibliografía contempla un 100% de preguntas nuevas respecto de las anteriores. Si la nueva nota no es compatible o congruente con la anterior, no podrá adjudicarse la residencia. Si alguien obtiene 90 puntos en condiciones normales de seguridad, el resultado es válido", agregó Vilches.

En un comunicado difundido la semana pasada, el Ministerio señaló: “141 profesionales deberán volver a rendir el examen escrito el 7 de agosto ya que no se pudo constatar la coherencia académica de acuerdo a los criterios técnicos aprobados mediante la Resolución 2303/2025. De este total, 8 ingresantes son egresados de universidades argentinas y 133, realizaron sus estudios en universidades extranjeras".

El funcionario agregó que se presentaron "el 83% de los médicos que citamos. Hay 17 ausentes, que quedarán fuera de la adjudicación de las residencias este año. Seguramente entre los que están dando examen, hay muchos que son buenos alumnos y van a revalidar su nota”.

El Gobierno denunció penalmente a los médicos que "hicieron trampa" en el examen de residencias

Luego del escándalo por el presunto fraude en el examen de residencias médicas, donde el Gobierno acusó a 268 profesionales de haberse copiado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que todos los postulantes que "hicieron trampa" fueron denunciados penalmente.

A través de un duro posteo en su cuenta de X, el funcionario enfatizó: "No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos".

Por ello, el Gobierno decidió presentar una denuncia penal "contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas". "El que las hace, las paga", concluyó Adorni, reiterando la frase emblema del Gobierno en materia de seguridad.