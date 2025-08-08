Discapacidad: el Gobierno suspendió más de 110.000 pensiones "mal otorgadas"







Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Según él, las gestiones anteriores fueron las responsables de las malas entregas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno ya suspendió más de 110.000 pensiones por discapacidad. “Concretamente son 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”, detalló en conferencia de prensa.

En esa línea completó: “Se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión.

"Cabe recordar que en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente u$s1.000 millones por año", agregó el vocero.

La crítica a las pensiones por discapacidad entregadas durante el kirchnerismo En ese sentido, señaló que "entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000".

"Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales. Para poner en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,6%, mientras que en Argentina es del 4,6%", añadió durante su discurso.

Finalmente, atacó nuevamente a la oposición subrayando que muchos defienden "este sistema corrupto, que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política. No es casualidad que gran parte que los que pululan en el Congreso son quienes diseñaron este sistema corrupto".

