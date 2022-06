Insólito: tenía prisión domiciliaria y se escapó para ir a la peluquería

salta.jpg Voces Criticas

Según informaron los medios locales, la joven, si bien no se mostró violenta al momento que fue encontrada, sí quedó en evidencia que no quería que la revisaran. Aquella circunstancia agrava la situación de la imputada no solo porque desobedeció una norma impuesta por la Justicia provincial, sino también porque volvió a incurrir en el mismo delito por el que fue acusada.

embarcacion.jpg El Litoral

La fiscal penal, Gabriela Souto, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se revoque la prisión domiciliaria y se proceda a su detención efectiva.