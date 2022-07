Debatirán la necesidad de una nueva ley de Salud Mental y Adicciones

“Nuestra finalidad es que se abra el debate para modificar la Ley en el Congreso. Es una respuesta que le debemos a los enfermos y a sus familias porque ya no pueden seguir en esta situación. Hay muchos puntos que rever y modificar. Las familias están muy solas, muy desamparadas y muchas veces se les hace imposible ingresar a un enfermo con un brote porque la Ley dice en su N° artículo 20 que se debe internar sólo a aquellos que tengan la voluntad de hacerlo. ¿Qué paciente que padece una enfermedad mental y no está en su sano juicio puede decidir si quiere o no internarse? ¿Qué adicto en plena etapa de consumo va a optar por ingresar en una institución? Y lo peor es que en el mientras tanto los pacientes se mueren. En otros casos las mismas familias son las que no reniegan de que sus hijos estén presos porque al menos así están protegidos” dijo Campagnoli.

La diputada quien en octubre último pasado presentó un proyecto alternativo para modificar la Ley también manifestó la necesidad de hacer más prevención contra la droga en las escuelas.

“Así como la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) permitió detectar abusos -continuo la legisladora- la prevención debe servir para contrarrestar el romanticismo que hay en torno a la marihuana, a la que hoy presentan como inocua e inofensiva. Pero ya todos sabemos que produce efectos en el cerebro y hasta podría disparar un brote de esquizofrenia. Las neurociencias han confirmado que el consumo de marihuana afecta la función cerebral de manera directa, y afecta particularmente las partes del cerebro responsables de la memoria, el aprendizaje, la atención, la coordinación, la toma de decisiones, las emociones y el tiempo de reacción”.

Las mesas de debate estarán a cargo del psiquiatra, psicoterapeuta y legista Andrés Mega; el psiquiatra y ex asesor en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS, Hugo Cohen; el licenciado Claudio Grecco, especialista en Neurociencias y rehabilitación de adicciones; Stella Maurig, operadora socio-terapéutica en adicciones; Horacio Barberis, ex juez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores N°3; Andy Blake, especialista en Psiquiatría y ex director nacional de Salud Mental; Silvana Natale, integrante de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas que padecen Esquizofrenia (AAFE) y Liliana González, psiquiatra, directora de la Carrera de Médico Especialista en Psiquiatría de la UBA.

En la última jornada realizada el 30 de mayo último, Marina Charpentier, madre del cantante Chano hizo declaraciones que por su contundencia y desesperación tuvieron amplia repercusión, tanto que luego se convocó a #lamadremarcha en la que un numeroso grupo de familiares de adictos camino hacia el Congreso reclamando el tratamiento inmediato de una nueva Ley.

La señora Charpentier también participará de la jornada del próximo lunes y acompañará a las madres presentes.