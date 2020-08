Covid-19: internaciones tendrían que crecer por 3 para colapsar sistema

P26_OCUPACIÓN 2X7.jpg

Como máxima autoridad en la materia, la cartera que maneja Ginés González García, es la referencia a tener en cuenta. Según el parte oficial de ayer, la ocupación de camas UTI a nivel nacional es de 58,2%. En julio, la última información suministrada por esa cartera señalaba que en total, en el país, había 11.668 camas de esa especialidad, después de sumar más de 3.000 desde marzo. De acuerdo a ese porcentaje, serían 6.802 las camas en uso por lo que habría una disponibilidad de 4.886. De las ocupadas (6.802), 1.749 corresponden a pacientes con covid-19. El resto – 5.053- están utilizadas por otras patologías como infartos, ACV, operaciones de urgencia, etc. “La ocupación de camas no destinadas al coronavirus tienen un comportamiento más estable ya que no se maneja por demanda estacional” explicó un director de un hospital público. Esto quiere decir que el riesgo de un salto en la ocupación de estas camas es mínimo. De hecho, el crecimiento de ocupación general es leve. Desde fin de junio a hoy pasó de 50,5% al 58,2%, menos de ocho puntos porcentuales en 50 días, impulsado por el coronavirus. Es decir que las 4.886 camas disponibles a nivel nacional estarían en condiciones de recibir a pacientes con covid-19. Si después de cinco meses desde los primeros casos y en un momento con muy alta circulación y contagio del virus, la demanda de camas por esta enfermedad es de 1.749 plazas, para saturar el sistema de salud tendrían que crecer tres veces las internaciones. “Para que eso suceda tendríamos que actuar casi como sucedió en febrero en Italia, donde la gente, por desinformación, no tomó ningún recaudo y se contagió de forma abrupta. Con tanto tiempo de convivir con el virus y los cuidados que se tienen hoy, parece improbable” explicó el director de un sanatorio porteño. Si se tomara como universo las 1.749 ocupadas por covid-19 más las 4.886 libres – es decir, 6.635 plazas – el nivel de utilización de UTI que tienen hoy los pacientes de coronavirus es de 26%. Hay un 74% todavía disponible.