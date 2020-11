Santiago del Estero: caminó con su hija enferma en brazos cinco kilómetros porque no lo dejaron entrar

Los policías apostados en el puesto de control ubicado en la localidad santiagueña de Las Termas le solicitaron a la familia la autorización del Comité de Emergencia para habilitarse el pase, lo que no poseían y provocó una tensa discusión que fue filmada tanto por la madre como por uno de los agentes.

“Yo la traigo siempre y nunca me hacen problemas”, le reclamó el papá al policía, pero ante la negativa y llanto de dolor de la nena, que estaba dolorida y recién vendada, decidió llevarla en sus brazos por cinco kilómetros.

De acuerdo a lo relatado por Carmen, llegaron al centro de salud tucumano cerca de las ocho y, posteriormente, fueron hasta la Terminal, en donde les tomaron los datos.

“Luego pagamos el peaje y cuando quisimos entrar a Las Termas, el oficial nos pedía un pase de emergencia. Mi hija lloraba y estaba con un shock de nervios”, precisó la mujer en diálogo con La Gaceta.

Tras notar que el lugar en donde estaban se encontraba lleno de moscas y con el temor de que estos insectos le provocaran una infección en la pierna de Abigail, decidieron dejar al vehículo y el padre tomó a la pequeña para llevarla en brazos por la ruta.

“Solo le pedía (al policía) que nos dejara ingresar porque ya hacía bastante calor y encima estaba lleno de moscas e insectos”, relató y agregó que tras una extensa caminata bajo el sol apareció un funcionario municipal en auto para llevarlos hasta su casa.

En tanto que el padre, en contacto con Canal Trece, expresó: “La decisión que tomé fue porque tuve que esperar mucho. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me daban solución. Y ella estaba muy desesperada. Era una crisis. No me quedó otra que cargarla y llevarla”.

Repudio en redes y una imagen

La repercusión del video del momento en que el hombre levanta a la nena y se la lleva por la ruta generó el repudio generalizado de los usuarios de las redes sociales hacia las autoridades nacionales, provinciales, como el gobernador Gerardo Zamora, y también integrantes de la cúpula policial.

A esto se le sumaron actores políticos y sociales que manifestaron una revisión de los protocolos para el ingreso de las personas a las provincias, en particular la de Santiago del Estero.

A su vez, se viralizó una imagen estilo pintura que muestra a Diego con Abigail en sus brazos y de espaldas, camino hacia la ruta.

https://twitter.com/Rey_Reich/status/1329554560545918977 Caminó 5Km con su Hija en Brazos para poder Saberle la Vida. #SantiagoDelEstero Gobierno de medidas que atentan con los Derechos de los Niño/as pic.twitter.com/UcTGX6FWgZ — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) November 19, 2020

Investigación contra oficiales

El intendente de la ciudad de santiagueña de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, aseguró este viernes que se investigarán a los oficiales y las circunstancias que impidieron el ingreso de la familia.

"Al ver el video sería imposible no sensibilizarse, no solo como funcionario sino como padre", afirmó Mukdise y agregó que "hace tres años que Abigail padece de un cáncer de hueso, que le afecta la rodilla y son contantes sus consultas en la vecina provincia, con lo que nunca tuvo problemas, ya que incluso es trasladada en vehículos de la municipalidad".