Fueron detenidos dos jóvenes por el robo del auto con un niño adentro en Almirante Brown

Al menos una de esas detenciones fue concretada por la policía bonaerense en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, sur del conurbano.

Los voceros indicaron que, en el marco de los operativos, también fue recuperado el automóvil Volkswagen Fox robado a la víctima del asalto.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró en una conferencia de prensa que los dos asaltantes detenidos habían estado presos "diez veces" entre ambos, y cuestionó el sistema penitenciario, al asegurar que los delincuentes cada vez que salen de la cárcel cometen "delitos peores".

"Dimos con los dos delincuentes que ayer ejecutaron este acto tan perverso y ambos tienen antecedentes. Uno de ellos estuvo preso por secuestro extorsivo", dijo el ministro en la puerta de la Estación de Policía Departamental Almirante Brown.

"Quiero decirle a los bonaerenses que vinimos a cambiar la realidad, pero esa realidad no es solamente poner a más policías en la calle, sino con planes integrales de seguridad", explicó Berni, quien dijo que "una vez más se cumplió con la obligación de poder hacer un acto de Justicia con la detención de quienes cometieron el hecho".

Respecto a los últimos hechos de inseguridad, el titular de la cartera de seguridad provincial aseguró que "sabemos lo difícil que esta la provincia, sabemos que no es una tarea fácil. Hay una realidad que no se cambia de la noche a la mañana" y cuestionó que "no puede ser que un delincuente haya salido cinco veces del servicio penitenciario y cada vez que sale comete un hecho peor".