Solano se tomó un café con Anamá Ferreira para que no vote a Milei: "Todavía no la convencí"

Ferreira explicó que, luego de publicar sus intenciones electorales, "fue un escándalo nacional. Gente de un lado, del otro. Furiosos, algunos a favor, otros en contra". Posteriormente detalló que "dentro de todos esos, de la comunidad de Twitter, me escribió Gabriel Solano, diciéndome: 'Anamá, por favor, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar un café'. Y dije por qué no me puedo tomar un café con la izquierda argentina. Hay que escuchar".