Sorpresivo fallo en Salta: un hombre de 76 años adoptó a otro de 61

Todos los que intervienen en esta adopción integran la tercera edad. Anteriormente, los involucrados intentaron realizar el trámite en tres oportunidades pero el Código Civil no lo permitía.

Un sorpresivo fallo se dio a conocer en Salta luego de que un hombre de 76 años adoptó a otro de 61 y se trata de una inédita resolución que conmovió a toda la provincia ya que no era la primera vez que la familia había solicitado dicho acto jurídico.

Casi 60 años después, un hombre fue adoptado en Salta

En tres oportunidades solicitaron ante la Justicia la posibilidad de que González adopte a Pedro, ya que no tenía relación con su padre biológico, quien falleció en 1974, pero todas fueron rechazadas porque el Código Civil anterior no lo permitía. Frente a este escenario decidieron no volver hasta el juzgado, pero sí continuar con su relación entre padre e hijo. Todo cambió cuando casi 60 años después lograron saber que en 2015 se había modificado el Código Civil y les permitía que, pese a ser adultos, González podía adoptar a Pedro.