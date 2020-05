Gobierno extiende ayuda a taxis por el coronavirus

"Ya hay algunos compañeros que lo están cobrando", remarcó Viviani, al tiempo que solicitó a los empleadores que declaren el CBU de los trabajadores para que puedan percibir el monto.

A poco del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio los taxistas reclamaron medidas de ayuda tanto al Gobierno nacional como al de la Ciudad debido a que registraron la actividad paralizada en un 90%, de acuerdo a lo consignado por Ámbito.com.

"Hay muchos trabajadores de más de sesenta años que deciden quedarse en sus casas por el miedo al contagio; y hay otro grupo, más chico, de unos poquitos, que sale a trabajar pero para ellos no hay trabajo porque no hay pasajeros en los aeropuertos, no hay turistas, no hay movimiento en Tribunales por la feria por la pandemia...", remarcó Viviani en aquella ocasión,

El gremialista reclamó que, además de la problemática desatada por el coronavirus Covid-19, el rubro todavía afronta las consecuencias de la existencia de aplicaciones como Uber y Cabify.

"Hay una medida judicial que prohíbe que Uber trabaje, y ellos trabajan igual. Le vamos a pedir una reunión al Jefe de Gabinete para hablar sobre la situación de Uber en el país", señaló.

Al respecto, el sindicalista agregó que su sindicato descubrió la ruta de cómo esa empresa "se lleva la plata del país sin pagar impuestos".