Estas 15 aplicaciones pueden estar robando tu dinero y tus datos

Las aplicaciones maliciosas detectadas son: Compress Video, Dynamic Wallpaper, Gametris Wallpaper, MojiFont, Montage – Help you make cool videos, My Replica 2, Old Me-Simulate Old Face, Photo Converter, Prank Call, Recover deleted photos, Photo backup, Search by Iamge, Video Magician, Xsleep y Zynoa Wallpaper.

Este método para robar datos y dinero se conoce como Fleeceware. Una vez que los usuarios descargan estas aplicaciones a sus celulares son suscriptos a servicios premium sin su consentimiento. Muchas veces las personas tardan en detectar esto porque los costos de los mismos son muy bajos.

Por otro lado, estas aplicaciones también generan clicks de manera secundaria. Esto sirve para que distintas empresas de marketing recolecten dinero por parte de la publicidad, estafando a sus clientes y a los usuarios que descargaron la aplicación.

La única forma de cortar con esta estafa es desinstalar la aplicación de manera inmediata del teléfono. Además, se recomienda hacer un chequeo de seguridad con un antivirus para asegurarse de que el dispositivo se encuentre seguro.