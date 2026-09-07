Trenes: las líneas Roca y Sarmiento funcionan con demoras, luego del inconveniente de miles de usuarios con la tarjeta SUBE

Miles de pasajeros se ven afectados este lunes desde la mañana por atrasos en los servicios de hasta 20 minutos. Desde la empresa argumentaron que se trata de "problemas operativos".

Una mañana complicada para los usuarios del tren: las líneas Roca y Sarmiento registran demoras y cancelaciones que afectan el traslado de miles de pasajeros en el AMBA.

Miles de pasajeros de trenes enfrentan este lunes complicaciones para llegar a sus destinos debido a demoras y cancelaciones en los servicios de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento por la aplicación de un nuevo protocolo, según indicó Trenes Argentinos . Los inconvenientes se registran desde las primeras horas de la mañana y afectan especialmente a quienes se trasladan hacia la Ciudad de Buenos Aires en horario laboral y escolar.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los problemas en el tren Roca son atribuibles a fallas técnicas y operativas que impactan en el funcionamiento habitual de los servicios.

Por otro lado, el tren Sarmiento está operando con demoras, con pasajeros que han señalado problemas especialmente en la ruta Moreno-Once. Además, en Castelar , se han notificado inconvenientes relacionados con una plataforma.

La Línea Roca presenta problemas en distintos ramales, con demoras, cancelaciones y modificaciones en el servicio que generaron mayores tiempos de espera y andenes colmados. Según reportes de usuarios, algunas formaciones no cumplieron con sus recorridos programados.

La situación también afecta a la Línea Sarmiento, donde se registran demoras en el recorrido entre Moreno y Once, uno de los corredores ferroviarios con mayor cantidad de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ese ramal, los usuarios reportaron frecuencias más espaciadas de lo habitual y tiempos de espera superiores a los habituales. Además, se registraron inconvenientes en la estación Castelar que habrían complicado aún más la circulación de las formaciones.

Los servicios ferroviarios registran demoras y cancelaciones desde las primeras horas de este lunes. La situación afecta a miles de pasajeros que viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La explicación de la empresa

Según informaron desde la empresa, las dificultades se deben a “problemas operativos” relacionados con la implementación de un nuevo protocolo para controles de alcoholemia al personal de conducción y a los guardas.

Estado del servicio del resto de líneas de trenes

Mientras tanto, el resto de las líneas ferroviarias metropolitanas opera, por el momento, sin inconvenientes de consideración. Los servicios de las líneas San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza mantienen sus frecuencias habituales.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de los servicios antes de iniciar sus viajes y prever demoras en los traslados durante la mañana.

Rige nuevo aumento en el transporte: cuánto cuesta viajar en tren en septiembre

Los trenes metropolitanos son los que tuvieron el mayor incremento porcentual entre los principales medios de transporte del AMBA.

Desde este martes 1 de septiembre se aplica una suba del 14,29%, por lo que el boleto mínimo para pasajeros con SUBE registrada pasó de $420 a $480.

El nuevo esquema alcanza a las líneas:

Mitre

Sarmiento

San Martín

Roca

Urquiza

Belgrano Norte

Belgrano Sur

Para los trenes del AMBA, además, el valor del boleto dependerá de la sección recorrida. La segunda sección tendrá un valor de $669, mientras que la tercera llega a $833.