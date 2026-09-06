Alerta amarilla por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h: cuáles son las provincias afectadas y cómo sigue el clima en el AMBA + Agregar ámbito en









El fenómeno alcanzará a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y La Pampa. El SMN recomienda extremar los cuidados, principalmente en los grupos de riesgo.

Alerta amarilla por frío extremo y viento este domingo 6 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas y fuertes vientos para este domingo . El aviso alcanza a 16 distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En el territorio porteño, la temperatura máxima llegará apenas a los 10°C.

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El aviso por temperaturas extremas también comprende a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, el noroeste de Neuquén y La Pampa. Según explicó el organismo, estas condiciones pueden tener un impacto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Ante el descenso térmico, el SMN aconsejó reducir el tiempo de exposición al aire libre y utilizar varias capas de ropa liviana si es necesario salir. También recomendó mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo y fuertes vientos. Viento y ráfagas de hasta 100 km/h El escenario también estará marcado por el viento en sectores del norte y oeste del país. Hay un aviso para el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, además de algunas zonas del noroeste de Tucumán. En las áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en los sectores más elevados.

Por estas condiciones, las autoridades pidieron asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de ventanas, carteles, árboles y postes. También recomendaron circular con precaución y evitar refugiarse debajo de estructuras que puedan desprenderse.

El pronóstico para CABA y provincia de Buenos Aires En el AMBA, el domingo se presenta todavía más frío que el sábado. En CABA, la mínima fue de 3°C y la máxima prevista es de 10°C, con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 22 km/h durante la tarde. Para el lunes se espera una recuperación de al menos cinco grados en la temperatura, mientras que el martes continuaría el ascenso térmico. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la mínima llegó a 1°C y la máxima rondará los 8°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque podrían registrarse algunos momentos de sol. Para el lunes se anticipa una mañana despejada y una leve mejora en las temperaturas.