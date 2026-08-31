Accidente en el tren Belgrano Sur: colapsó una escalera mecánica y hubo once heridos

El desperfecto técnico ocurrió en la estación Sáenz. Cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños con politraumatismos, mientras que otras seis recibieron asistencia en el lugar. Entre los heridos hay un niño de un año.

Once personas resultaron heridas este domingo tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur , ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El accidente se produjo por un desperfecto técnico , según confirmó el SAME.

Del total de heridos, cinco fueron trasladados a distintos hospitales porteños con politraumatismos , mientras que otros seis fueron atendidos en el lugar por personal médico. Entre las personas afectadas se encuentra un niño de un año .

Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la estación, con 16 ambulancias del SAME . En el lugar también quedaron visibles manchas de sangre sobre la estructura de la escalera mecánica, mientras se realizaban las tareas de asistencia y evaluación de lo ocurrido.

El titular del SAME, Alberto Crescenti , explicó que el incidente se produjo a raíz de un desperfecto técnico que provocó la caída de las personas que se encontraban utilizando la escalera mecánica.

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños con politraumatismos, mientras que otras seis recibieron asistencia en el lugar.

“Hubo un desperfecto técnico que provocó la caída de 11 personas”, señaló Crescenti a TN. Además, precisó que seis fueron asistidas en el lugar y cinco trasladadas a los hospitales Grierson, Penna y Ramos Mejía.

La caída fue calificada como “importante” por el titular del SAME, debido a la cantidad de personas afectadas y a la gravedad de las lesiones que presentaron algunos de los pasajeros.

Fatal accidente en Colegiales: una mujer murió atropellada en el Metrobus en Avenida Cabildo

Una mujer de 78 años murió el martes pasado por la mañana tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el carril del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura del 475 de la avenida Cabildo, entre Jorge Newbery y Maure. Según informó el SAME, al arribar al lugar los médicos constataron que la mujer había fallecido.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima había descendido del colectivo y, cuando la unidad comenzó a avanzar, quedó enganchada de un pie. La mujer fue arrastrada varios metros y posteriormente quedó atrapada debajo del vehículo.