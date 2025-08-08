Un nuevo fin de semana largo en agosto: ¿quiénes podrán disfrutar del sorpresivo feriado?







Gracias a este feriado, habrá varios afortunados que podrán gozar de un fin de semana largo en los comienzos de agosto.

En un mes con pocos feriados, habrá quienes tendrán un fin de semana largo.

El calendario de feriados en Argentina vuelve a sorprender con un descanso inesperado en pleno agosto. Esta vez no se trata de una conmemoración nacional ni de un feriado puente oficial, sino de una jornada no laborable que aplicará de forma limitada, por lo que serán pocos los afortunados que lo puedan disfrutar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de no figurar entre los feriados tradicionales, generará un fin de semana largo para un sector puntual del país. La medida responde a disposiciones locales que contemplan fechas específicas según cada jurisdicción.

Feriados Descanso Agosto es un mes sin muchos feriados, pero habrá un fin de semana largo para un grupo de afortunados. Por qué es feriado el viernes 8 de agosto de 2025 El viernes 8 de agosto no será un feriado nacional, pero sí será no laborable en dos localidades de la provincia de Buenos Aires por motivos distintos. En el partido de Nueve de Julio se conmemoran las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono del distrito, una celebración tradicional que todos los años otorga asueto a la administración pública y a los empleados del Banco Provincia. Por su parte, en la localidad de Teniente Origone, dentro del partido de Villarino, se celebra un nuevo aniversario fundacional del pueblo, establecido en esa fecha por decreto comunal.

Como se trata de días no laborables con fines conmemorativos específicos, el alcance del feriado varía según la actividad: rige como asueto oficial para los empleados de la administración pública provincial y de la entidad bancaria en cada localidad, mientras que en el sector privado su implementación queda a criterio de cada empleador.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados