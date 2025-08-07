Nuevos feriados agregados en el calendario de agosto 2025 ¿a quién le corresponden?







Varias localidades bonaerenses suman pausas al calendario. Enterate qué feriados se celebran el 7 de agosto y quiénes podrán disfrutarlos.

El nuevo feriado del 7 de agosto rinde homenaje a San Cayetano, una figura clave para creyentes que cada año moviliza miles de fieles en distintas ciudades.

En un mes cargado de feriados, algunos municipios de Buenos Aires se preparan para un merecido descanso local. Este tipo de fechas no siempre impactan a toda la población, pero generan movimiento turístico y cambios en la rutina de cada comunidad.

Las celebraciones locales transforman los primeros días de agosto en jornadas especiales. Algunos partidos y localidades de la provincia conmemoran fechas fundacionales o celebraciones patronales. Este jueves 7 de agosto no será la excepción.

Feriados El calendario de feriados en Argentina se amplía en agosto con nuevas fechas que no aplican a todos. Mirá si te toca descansar este jueves. Por qué es feriado el jueves 7 de agosto de 2025 El jueves 7 de agosto figura en el calendario como feriado para varios distritos de la provincia de Buenos Aires, por motivos muy distintos. En algunos casos se trata de aniversarios fundacionales, como ocurre en el partido de Laprida. En otros, como San Cayetano, la jornada responde a celebraciones de tipo religioso.

Además, se suma Berider, localidad del partido de Salto, que también lo considera fecha no laborable por festividad patronal. Aunque estos feriados no afectan a toda la provincia, sí tienen impacto real en las zonas mencionadas: se paraliza la actividad pública y se suspenden servicios básicos como clases o atención en organismos estatales.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

