Por qué no se pasa el feriado del domingo 17 de Agosto

La explicación está en la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales. Por otro lado, el viernes 15 de agosto será no laborable.

El feriado del 17 de Agosto , en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín , este año cae un domingo. Dicha fecha no se trasladará al viernes anterior ni al lunes siguiente este año.

La razón se puede encontrar en la ley 27.399 , que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos. Según la normativa, se incluye el asueto del 17 de Agosto entre aquellos que son trasladables, es decir que se puede correr de fecha con fines turísticos.

Por ende, aquellos feriados que coincidan con martes o miércoles se moverán al lunes anterior, mientras que los que caigan en jueves o viernes se trasladarán al lunes siguiente.

Sin embargo, no contempla el traslado de feriados que coinciden con fines de semana . Por lo tanto, los asuetos que caen un sábado o domingo no se cambian de fecha. Solo aquellos que trabajen los domingos podrán disfrutar del feriado del 17 de Agosto .

Por otro lado, se podrá disfrutar de un fin de semana largo en agosto, dado que hay un día no laborable el viernes 15 de agosto .

Esto se debe a que el Gobierno nacional tiene la potestad para designar hasta tres días al año como feriados puente con el objetivo de fomentar el turismo. Estos días deben ser lunes o viernes, generando así fines de semana extendidos.

De todos modos, algunas personas deberán asistir al trabajo en esta fecha. Al tratarse de un día no laborable, queda a discreción de cada empleador si sus trabajadores pueden tomarse el día o no.

Viernes 15 de agosto, ¿es feriado o no?

Hay una pregunta se repite en oficinas, escuelas y comercios: ¿el viernes 15 es feriado o no? La confusión no es casual. El calendario oficial combina feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, cada uno con reglas distintas, lo que deja a muchos intentando descifrar si tendrán o no un día extra de descanso.

Y aunque esta efeméride forma parte de los feriados nacionales, la ley no contempla su traslado cuando coincide con el fin de semana. En cambio, el Gobierno decidió habilitar un puente turístico el viernes 15, pero con una categoría distinta: será un día no laborable.