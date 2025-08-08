Escapadas de lujo para el fin de semana largo de agosto: experiencias únicas en Miami, Ushuaia, Iguazú y Buenos Aires

Distintas propuestas tanto gastronómicas, hoteleras y con paisajes imponentes, pueden aprovecharse del 15 al 17 de agosto. Las diversas opciones se ofrecen para despedir el invierno.

El New Point de Miami es uno de los puntos más paradisíacos.

Del 15 al 17 de agosto , reconocidos hoteles en Argentina y Miami invitan a vivir un último encuentro con la temporada invernal, con propuestas que combinan relax, gastronomía, aventura y paisajes incomparables . Desde la selva misionera hasta la nieve de Ushuaia , pasando por viñedos, sierras y ciudades cosmopolitas , la idea es disfrutar de un finde largo antes de la llegada de la primavera .

Estas opciones están pensadas para parejas , familias y grupos de amigos que buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en experiencias de calidad: spas en plena naturaleza, actividades recreativas , propuestas para los más chicos y gastronomía de autor.

En el corazón de la icónica Collins Avenue , frente al mar y con acceso directo a la playa, New Point Miami combina la independencia de un departamento con las comodidades de un hotel.

Sus unidades, que van desde Studio hasta Penthouse con capacidad para seis personas, presentan un diseño moderno, estilo minimalista y vistas privilegiadas a la ciudad, la bahía o el océano.

Entre sus servicios se incluyen piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas, valet parking, recepción 24 horas y servicio de playa con sombrillas y toallas, ofreciendo una estadía versátil y de nivel internacional.

Ushuaia – Wyndham Garden Hotel del Glaciar

En plena Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es el punto ideal para vivir el invierno fueguino. A pocos minutos del Cerro Castor, el centro de esquí más austral del planeta, se pueden disfrutar jornadas completas de esquí o snowboard en sus 35 pistas.

En Ushuaia - Wyndham Garden Hotel del Glaciar Wyndham Garden Hotel del Glaciar en Ushuaia. Archivo

El hotel ofrece paquetes Ski Week y Mini Ski Week con traslados, pases y equipos incluidos. Además, propone experiencias como caminatas con raquetas, trineos tirados por perros, excursiones nocturnas con cena en domo, travesías en motos de nieve, navegación por el Canal Beagle, trekking a la Laguna Esmeralda, y salidas 4x4 a los lagos Escondido y Fagnano.

Todo se complementa con un entorno acogedor, vistas al glaciar y gastronomía inspirada en sabores patagónicos.

Iguazú – Iguazú Grand

A solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand combina naturaleza y confort en un resort 5 estrellas con 134 habitaciones de diseño elegante.

Su propuesta gastronómica reinterpreta recetas regionales, mientras que su spa se inspira en productos locales como miel, yerba mate y cítricos, ofreciendo masajes y terapias de relajación. El complejo cuenta además con pileta climatizada, gimnasio, saunas, terma romana y áreas de descanso, ideal para quienes buscan disfrutar el calor selvático con servicios de primer nivel.

Iguazú – Panoramic Grand

En Puerto Iguazú, Panoramic Grand brinda vistas únicas a los ríos Iguazú y Paraná. Su restaurante La Cocina de las Pioneras rescata sabores ancestrales, y el Spa YSYRY invita a relajarse con tratamientos y masajes con panorámicas exclusivas.

En Iguazú - Panoramic Grand Panoramic Grand en Iguazú.

El hotel cuenta con Kids Club con actividades vinculadas a la flora y fauna local, pensadas para que los más pequeños aprendan y se diviertan.

Buenos Aires – Howard Johnson Chascomús

A solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús ofrece tranquilidad y naturaleza junto a la laguna homónima.

El hotel dispone de amplias habitaciones, propuestas gastronómicas variadas, spa, piscina y jardines, siendo un espacio perfecto para descansar en pareja, familia o con amigos.

En Buenos Aires - Howard Johnson Chascomus Howard Johnson de Chascomús.

Buenos Aires – Vain Boutique Hotel

En el corazón de Palermo, Vain Boutique Hotel reabrió con una propuesta que mezcla historia y modernidad. Sus 34 habitaciones se dividen en categorías Standard, Superior, Senior, Suite y comunicadas, ideales para familias o parejas.

La fachada patrimonial y su ampliación contemporánea se complementan con un Sky Bar con vistas panorámicas. Su ubicación cercana a La Rural, Distrito Arcos y Bosques de Palermo lo convierte en un punto estratégico para recorrer la ciudad.

En Buenos Aires - Vain Boutique Hotel Vain Boutique Hotel en CABA.

Buenos Aires – Ker Hoteles

La cadena Ker Hoteles ofrece cuatro sedes en la ciudad, cada una con identidad propia. Ker San Telmo se ubica en el casco histórico y alberga el restaurante HALO. Ker Recoleta combina cercanía al centro y a la Recoleta, con un Health Club y el restaurante Citrino.

En el barrio de Belgrano, Ker Belgrano se presenta como una opción residencial con acceso rápido al microcentro. Por su parte, Ker Urquiza destaca por sus habitaciones y departamentos para estadías prolongadas, además de un spa exclusivo.

En todas sus sedes, la cadena ofrece diseño contemporáneo, gastronomía de calidad, spa y espacios para eventos, con un servicio enfocado en la calidez y la atención personalizada.