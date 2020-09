Uruguay evalúa nuevos controles a argentinos para próximo verano

Hoy quien desee ir a Uruguay debe hacerse un hisopado 72 horas antes y en caso de haber dado negativo puede cruzar la frontera. Pero una vez allí, los propietarios pero no residentes deben permanecer una semana en cuarentena en su departamento para evitar riesgos. “Lo cierto es que vemos que los argentinos no cumplen con esa condición, el 90% no realiza la cuarentena en nuestro país a pesar de haber sanciones penales”, explicó Baltasar Urrestarazu de InfoCasas que trabaja en conjunto con Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.