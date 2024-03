Va a juicio el hombre que le arrojó un botellazo a Milei durante la asunción presidencial

El juicio de el hombre que le arrojó un botellazo a Javier Milei

Ahora, el juez federal Ariel Lijo dio por terminada la etapa de instrucción y lo envió a juicio oral y público por tentativa de lesiones leves respecto a Milei y su hermana Karina que iba a su lado y consumadas respecto del custodio Guillermo Agustín Armentano. Al ser detenido e indagado, Mercanzini aseguró "no querer lastimar a nadie" y que estaba borracho: "Me arrepiento, no quise atentar contra el Presidente", había dicho.