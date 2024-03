Dólar, competencia de monedas y la sorpresa que prepara "Milei TV" para esta noche a las 21

CONGRESO OPERATIVO SEGURIDAD.jpg Los alrededores del Congreso se preparan para el discurso de Javier Milei con un fuerte operativo de seguridad.

Por supuesto, Javier Milei no dirá nada del árido ajuste a buena parte de la sociedad en materia de tarifas, servicios, alimentos, energía y otras áreas como colegios, prepagas, etc. Tampoco hablará de las advertencias del FMI y la secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que no están de acuerdo con que la Argentina se dolarice porque no quieren volver a “rescatarla” por cifras millonarias. ¿Y la sorpresa?