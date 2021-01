Director de hospital porteño defiende vacuna rusa: "No hay que hacer una grieta científica"

En ese sentido, Previgliano explicó que “nuestra cultura es estadounidense centrista. Con ese criterio, lo que dice la FDA (Food and Drug Administration) es bueno y si la FDA no lo conoce, es malo. La verdad es que no es así. Hay un montón de drogas que no están aprobadas por ese organismo estadounidense que se usan en Europa del Este o en Asia que son excelentes. Muchas están disponibles en la Argentina pero se usan poco porque no están aprobadas por la FDA pero no porque no sean efectivas. Lo importante es que la ANMAT la aprobó de emergencia y puede usarse. No creo que estos profesionales, que son independientes de los gobiernos, recomienden una vacuna que no sea útil.