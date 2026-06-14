Ola de frío extremo: alerta amarilla en Buenos Aires y provincias para este fin de semana largo + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por temperaturas muy bajas para este domingo, afectando también a La Pampa, Córdoba, San Luis, San Juan y Chubut.

Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y 5 provincias para este domingo 14 de junio RTVE

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica que este domingo 14 de junio arrancará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 3 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias durante la jornada y los vientos del noroeste soplarán a velocidades de entre 13 y 22 km/h, con una humedad del 91% y buena visibilidad. El frío se sentirá aún más en el conurbano y el interior de la provincia, donde las mínimas perforarán el cero hasta llegar a los 0 °C.

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Para la tarde, el SMN prevé cielo ligeramente nublado y una temperatura que alcanzará los 10 °C, con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 7 °C y los vientos rotarán al sector norte a velocidades de entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades de lluvia para el cierre del día.

A su vez, para el feriado de este lunes 15 de junio, se espera una jornada a puro sol con cielo despejado. El frío seguirá haciéndose sentir con una temperatura mínima de 4 °C, mientras que la máxima ascenderá hasta los 15 °C por la tarde.

frio Alerta amarilla en Buenos Aires y varias provincias.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas de Argentina El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a diversas regiones del país, advirtiendo sobre marcas térmicas que pueden poner en riesgo a los grupos vulnerables. La advertencia climática rige principalmente para toda la provincia de Buenos Aires, el centro y este de La Pampa, y el sur y oeste de Córdoba, donde las heladas se harán sentir con fuerza durante las primeras horas del día.

La masa de aire polar también se extiende hacia la región de Cuyo, abarcando la totalidad de la provincia de San Luis y el sector sur de San Juan. En estas zonas, se espera que el termómetro registre valores muy bajos, acompañados por vientos leves que incrementarán la sensación de frío generalizada. El aviso meteorológico alcanza el sur patagónico, puntualmente al oeste de Chubut, una región acostumbrada a las bajas temperaturas pero que esta vez registrará marcas térmicas rigurosas. Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al aire libre. alerta amarilla provincias La alerta amarilla por frío extremo este domingo 14 de junio. SMN