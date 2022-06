Juegos 4.0: los usuarios pueden ganar hasta u$s3.000 por caminar

De la mano de las criptomonedas surgió una nueva categoría de videojuegos: los play to earn (del inglés jugá para ganar). Estos consisten en jugar, ya no para sumar puntos, sino para acumular divisas digitales. La novedad es que, a ese combo de cripto y videojuegos, ahora se sumó el mundo del fitness, dando nacimiento a una nueva modalidad: los juegos move to earn (del inglés moverse para ganar).