Violento asalto al streamer Brunenger en pleno barrio de Once

El momento en el que el streamer Brunenger sufre un robo en Once

El siniestro ocurrió en pleno barrio de Once , cuando el joven se encontraba grabando contenido para los más de 433 mil seguidores que tiene en YouTube , y se vio sorprendido por un delincuente que le rompió la ventanilla derecha para robarle su teléfono celular.

Horas después, ya en la madrugada, Brunenger transmitió tranquilidad a los seguidores que presenciaron el terrible episodio y escribió en Twitter: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”.

La búsqueda del celular

Tras sufrir el robo, el joven decidió ir en busca del dispositivo marca iPhone 13 Pro Max.

En cuestión, Brunenger logró rápidamente encontrar la ubicación del móvil y seguirlo en vivo mientras regresaba a su casa, ya que decidió no realizar la denuncia por el momento. El hecho ocurrió en Avenida Belgrano 2950.

Según terminó de narrar, el streamer argentino mostró que el ladrón se encontraba cerca del Hospital Garrahan, pero no pudo recuperarlo.