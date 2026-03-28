Otro escándalo en Brasil: arrestaron a una científica argentina por robar virus de un laboratorio + Seguir en









Soledad Palameta Miller está acusada de sustraer patógenos de un instituto de virología de la Universidad de Campinas. Afronta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. Su marido, también científico, es investigado.

El robo ocurrió en un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en San Pablo.

Una nueva argentina quedó en el centro de la escena judicial en Brasil, pero esta vez el escándalo tiene componentes científicos y de bioseguridad que van mucho más allá de lo policial. Soledad Palameta Miller, de 35 años, doctorada en ciencias farmacéuticas y graduada en biotecnología por la Universidad de Rosario, fue detenida el lunes pasado por la Policía Federal brasileña acusada de robar material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en San Pablo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El material sustraído estaba almacenado en una instalación catalogada como nivel de bioseguridad NB3, la segunda categoría de aislamiento más estricta que existe para el manejo de patógenos peligrosos. Palameta, que no pertenecía al Instituto de Biología donde ocurrió el robo, trasladó las muestras a congeladores de la Facultad de Economía y Administración, donde fueron halladas por la Policía Federal el mismo día del arresto. El material fue enviado de inmediato al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis. Según la transcripción de la audiencia judicial, el material robado era un virus.

La investigación había comenzado casi un mes antes, cuando la propia universidad detectó la falta de muestras y alertó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Habría sido un estudiante de posgrado quien advirtió el faltante y lo reportó a la profesora Clarice Arns, responsable del laboratorio, quien habría sido la que finalmente realizó la denuncia formal.

Soledad Palameta Miller Soledad Palameta Miller es doctorada en ciencias farmacéuticas y graduada en biotecnología por la Universidad de Rosario. La Policía Federal imputó a Palameta por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. Sin embargo, al día siguiente de su detención, un juez ordenó su liberación luego de que la defensa argumentara que es madre de dos hijos. Por su parte, su marido, el científico Michael Edward Miller, nunca llegó a ser arrestado, aunque permanece bajo investigación.

Una startup de virus transgénicos en el campus universitario El caso adquiere otra dimensión al conocerse el perfil profesional de la pareja. Palameta y Miller son socios en Agrotrix, una startup fundada en mayo de 2025 y radicada dentro del propio parque tecnológico de Unicamp, surgida de un programa de incubación de la universidad. La empresa se especializa en técnicas microbiológicas aplicadas a la producción agrícola y promovía en redes sociales sus capacidades para producir virus transgénicos: su slogan era directo al punto.

Entre sus líneas de trabajo figuraban el tratamiento de "coinfección viral" y la mejora de la calidad del agua para potenciar la flora intestinal porcina. En su perfil de LinkedIn, Miller declaraba tener experiencia en el manejo de virus de bioseguridad nivel 2 y 3, incluyendo cepas de influenza H1N1, H3N2 y H5N1. Ese mismo tipo de material era el que se manipulaba en el laboratorio donde ocurrió el robo.

Temas Brasil

Robo