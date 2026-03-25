Violento robo a un turista argentino en Río de Janeiro: lo golpearon hasta dejarlo inconsciente + Seguir en









El ataque ocurrió en Barra da Tijuca y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue interceptada por varios delincuentes en moto, que la tiraron al suelo, la patearon y le robaron sus pertenencias.

El asalto ocurrió en Barra da Tijuca y fue captado por cámaras de seguridad, que registraron la golpiza y la fuga de los delincuentes en moto.

Un turista argentino fue atacado este miércoles por un grupo de delincuentes en Río de Janeiro, Brasil, en un violento asalto ocurrido en la zona de Barra da Tijuca, uno de los sectores más concurridos de la ciudad brasileña. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y muestra cómo los agresores lo interceptaron en la calle, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego escaparon en moto.

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El episodio ocurrió por la noche sobre la costanera de ese barrio del oeste carioca. Según las imágenes difundidas por medios locales, al menos dos motos se acercaron al hombre mientras caminaba por la vía pública. Al advertir la situación, la víctima intentó escapar por una bicisenda, pero fue alcanzada a los pocos metros.

Una vez que lo derribaron, los atacantes comenzaron a golpearlo en el piso. En el video se observa que recibió patadas en la espalda, la cabeza y la cara hasta quedar inmóvil. Con el turista ya reducido, los delincuentes revisaron sus pertenencias y concretaron el robo con la ayuda de otro cómplice.

ataque rio Después del ataque, los agresores subieron nuevamente a las motos y huyeron del lugar. Testigos que estaban en un comercio cercano advirtieron el episodio y reaccionaron cuando escucharon el alboroto, aunque no lograron evitar la fuga.

La víctima no hizo la denuncia De acuerdo con lo informado por Portal R7, el turista argentino no quiso radicar la denuncia en la comisaría pese a la violencia del asalto. De todos modos, las autoridades locales iniciaron un operativo para intentar identificar y localizar a los responsables.

Hasta el momento no trascendieron ni la identidad del hombre ni mayores precisiones sobre su estado de salud. Tampoco hubo detenidos. El caso se suma a otros episodios de inseguridad que involucraron a turistas en Brasil durante los últimos meses. En febrero, una pareja estadounidense fue asaltada a la salida de un desfile de Carnaval en el centro de Río y la mujer fue arrojada al suelo durante el robo. En ese hecho, tres sospechosos terminaron detenidos. También se reportaron otros episodios con argentinos como víctimas. En enero, un grupo de jóvenes de Posadas sufrió el robo de una camioneta en Praia Brava y tuvo que iniciar trámites de emergencia para poder regresar al país. Más recientemente, dos mujeres argentinas denunciaron haber sido estafadas por un vendedor ambulante en una playa de Río cuando intentaron pagar con Pix.