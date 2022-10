Interna radical en PBA: dirigencia bonaerense reperfila apoyo tras puja Manes-Morales

Pero no todo quedó ahí. Desde el comité provincial de la UCR, a cargo del diputado bonaerense Maxi Abad, pusieron el foco en la acción de daño manifestada por el partido nacional y dejaron en claro que “cualquier intento de uniformidad lesiona la construcción de un proyecto colectivo y democrático”. Y, como era de esperar, se desató el nudo de la interna radical de cara al 2023. Con ese puntapié inicial, la dirigencia radical comenzó a reconfirmar su postura puertas hacia adentro de lo que será la compulsa entre Morales y Manes en busca de convertirse en el candidato a presidente de los boinas blancas.

“El radicalismo nacional no comprende la dinámica que le dio Facundo a la Provincia al mostrar las diferencias hacia adentro. Lo dicho no pone en crisis a Juntos. Por el contrario, su aporte a la elección en 2021 le dio más volumen de voto a la oposición”, le dice la diputada bonaerense Alejandra Lorden, una de las dirigentes que firmó el comunicado provincial, a Ámbito. Y agrega: “Lo que no se puede permitir a nadie de la coalición es que tengamos uniformidad. No nos tiene que asustar que los dirigentes opinen, como lo hicieron Lilita Carrió o el propio Morales”.

Desde el radicalismo bonaerense sienten que nadie del comité nacional salió a cuestionar las declaraciones de Morales cuando le apuntó a Macri luego de que el expresidente calificara a Hipólito Yrigoyen justamente de populista y tras la embestida de todos los referentes nacionales de Juntos contra el intendente de Rawson por mostrarse a favor de eliminar las PASO. “Cuando es Manes se genera otra tensión”, añade Lorden.

Debate no lesiona

En la misma línea, el senador bonaerense Alejandro Cellillo dice que está “de acuerdo” con que “Manes diga lo que quiera”. “Lo peor que podemos hacer es censurar las expresiones. Si queremos enriquecer la política, no especular es un crecimiento. No lesiona el debate, lo enriquece”, agrega.

Y, frente al posicionamiento del PRO, asegura: “No es algo ofensivo, ni destructivo. Tenemos una relación de fuerzas diferente a la del 2015. Entiendo que el PRO pueda funcionar como una hegemonía pero nosotros tenemos 130 años de historia. Estamos acostumbrados al debate”.

Pero no todas las voces se pronunciaron de manera unidireccional. El intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, uno de los dos jefes comunales que formaron parte de la misa en Luján en favor de la democracia tras el atentado a Cristina de Kirchner, manifiesta -en diálogo con este medio- que “los comunicados tienen que ver con la idea de calmar las aguas y no mover más de lo que hace falta. Está todo muy sensible. Es una puja en la superestructura”.

En concreto, se trató de un lanzamiento no oficial de lo que será la contienda interna en la que los radicales bonaerenses tendrán una gran participación. Sucede que gran parte de la fuerza de Manes reside en Buenos Aires, y es desde allí desde donde buscará hacer fuerte su línea.

“A estar altura dijimos que ya íbamos a contar con un candidato y todavía no pasó. Si estas diferencias nos llevan a un debate que nos permita poner en la cancha a los candidatos para la Provincia, será bienvenida. Y si no, no perdamos el tiempo”, cierra uno de los más de 30 intendentes que tiene la UCR bonaerense, en diálogo con este medio.