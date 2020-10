Memorando: exdirector de Interpol finalmente dejará de ser investigado

En esa parte del caso, hoy el magistrado dispuso varios sobreseimientos, entre ellos el de Noble. Las querellas de dos de las víctimas de la AMIA habían imputado en su momento al ex jefe de Interpol para que se investigara su rol en el encubrimiento.

Noble intenta declarar como testigo en el juicio oral, de hecho fue citado para octubre, pero el organismo no lo ha autorizado argumentando su inmunidad diplomática.

Días atrás, la defensa de Carlos Zannini, el actual Procurador del Tesoro exhortó a que se requiera a Interpol la autorización para que Noble pueda declarar en calidad de testigo.

El ex funcionario de Interpol dijo varias veces públicamente, desde que el fallecido fiscal Alberto Nisman radicó la denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta, que las alertas rojas nunca cayeron, ni estuvieron en peligro con la firma del Memorando.

El juez Martinez De Giorgi sostuvo que “en relación a Ronald Noble, no se cuenta con elementos objetivos para considerarlo, ni siquiera con el grado de provisoriedad de la etapa instructora, partícipe de la maniobra investigada, como pretende una de las partes querellantes”.

Para el juez, si bien sus dichos, respecto a que las alertas rojas sólo podían ser dejadas sin efecto por la decisión de un juez, se contraponen con otras constancias de la causa, como ser, entre otras cosas, lo expuesto por Luis FUENSALIDA (ex Jefe del Departamento Interpol), Roberto GARCÍA MORITAN (ex vicecanciller) y Marcelo CHIAPERO (ex Jefe de Asuntos Internacionales de la OCN Buenos Aires) al prestar declaración testimonial , “dicha circunstancia no resulta suficiente para atribuirle un grado de participación en la maniobra investigada”.

También se dictó el sobreseimiento de la ex directora legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerutti, al entonces secretario de Hector Timerman, Luciano Tanto Clement, a Jose Mercado, Alberto D´Alotto, Holger Martinsen. También al ex juez y abogado Hector Yrimia, Christian Raff, el dirigente kirchnerista Roberto Porcaro.