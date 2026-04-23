Detuvieron a un excontralmirante mexicano acusado de integrar una red de "huachicol fiscal"

La Policía Federal Argentina capturó a Fernando Farías Laguna, buscado por INTERPOL por delitos de crimen organizado vinculados al contrabando de hidrocarburos. Había ingresado al país con identidad falsa y se ocultaba en un departamento temporario.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este jueves en el barrio porteño de Palermo a Fernando Farías Laguna , un ciudadano mexicano de 47 años y excontralmirante de la Marina de su país, sobre quien pesaba una notificación roja de INTERPOL por delitos ligados al crimen organizado .

El operativo fue realizado por la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Nacional en la vía pública, en la intersección de Guatemala y Juan B. Justo , donde el prófugo fue localizado y reducido. Según fuentes oficiales, el imputado había ingresado a la Argentina el 1 de abril de 2026 utilizando una identidad falsa , haciéndose pasar por un ciudadano guatemalteco, y se encontraba alojado en un departamento de alquiler temporario .

Farías Laguna es requerido por la justicia mexicana, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos” , que tramita en un juzgado especializado del Estado de México.

La Policía Federal Argentina capturó a Fernando Farías Laguna, buscado por INTERPOL por delitos de crimen organizado vinculados al contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación, el exmarino formaba parte desde 2023 de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México.

La maniobra consistía en declarar el combustible como “aceites, lubricantes o aditivos” para evadir controles aduaneros y fiscales, una operatoria conocida como “huachicol fiscal”. A diferencia del robo tradicional de combustible, este esquema se basa en la manipulación de registros de importación, lo que permite introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos.

Este tipo de delito combina contrabando, evasión impositiva y uso de estructuras empresariales para encubrir operaciones ilegales, generando ganancias millonarias y una fuerte distorsión del mercado energético.

El impacto económico es considerable: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares para el Estado mexicano.

La detención se da en el marco del fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad y el trabajo conjunto con INTERPOL para la localización de prófugos por delitos complejos.

Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, junto a la Secretaría N°24 de María Alejandra Cavallero, en el proceso de extradición correspondiente.