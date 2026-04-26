Superpeso: la moneda se apreció más de 12% frente al dólar y se fortalece ante el mayor ingreso de divisas

Según un informe privado, la moneda argentina avanzó 5,1% en términos nominales y 12,2% en términos reales. El fenómeno coincidió con compras del BCRA por más de u$s6.500 millones y un superávit comercial superior a u$s5.000 millones en el primer trimestre.

El peso argentino se fortaleció a nivel regional en medio de la guerra.

El peso argentino registró una marcada apreciación frente al dólar en lo que va de 2026, en un contexto de mayor oferta de divisas, saldo comercial positivo y compras sostenidas del Banco Central. De acuerdo con un informe de la consultora Quantum Finanzas, la moneda local acumuló una apreciación nominal de 5,1% y una mejora real de 12,2% frente al dólar durante los primeros meses del año.

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El análisis indicó que este movimiento se produjo mientras el Banco Central de la República Argentina compró más de u$s6.500 millones en el mercado cambiario y el dólar oficial quedó a una amplia distancia del techo de la banda cambiaria.

Quantum detalló que al 22 de abril el tipo de cambio oficial cerró en $1.379, mientras que el límite superior del esquema cambiario se ubicó en $1.758. Esto implicó una brecha de 27,5% entre ambos valores, diferencia que se amplió en paralelo a una mejora del frente externo y a una mayor disponibilidad de dólares en el mercado local.

Uno de los principales factores señalados por el informe fue el fortalecimiento del balance comercial argentino. Durante el primer trimestre, el superávit superó los u$s5.000 millones, producto de exportaciones por u$s21.853 millones e importaciones por u$s16.345 millones. Las ventas externas crecieron 16,8% interanual, mientras que las compras al exterior cayeron 7,3%.

A ese flujo comercial se sumaron otros ingresos financieros, entre ellos:

liquidaciones de deuda corporativa en dólares

emisiones provinciales en moneda extranjera

préstamos en dólares otorgados por bancos locales al sector privado

Según la consultora, esa mayor disponibilidad de divisas contribuyó tanto a la estabilidad cambiaria como al fortalecimiento del peso.

unnamed (2) La variación del tipo de cambio en términos nominales

Cómo quedó Argentina frente a otras monedas

El informe también comparó el desempeño del peso con otras monedas relevantes de la región y del mundo.

En el mismo período:

el real brasileño se apreció 7,3% real

el peso colombiano, 5,5%

el peso mexicano, 2%

el renminbi chino, 1,4%

el euro se depreció 2,6%

De esta manera, el peso argentino mostró una mejora relevante, aunque inferior a la del real brasileño en la comparación regional.

Quantum remarcó además que en abril el índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas internacionales, cayó 1,5% nominal.

La baja fue más pronunciada frente a monedas latinoamericanas:

4,3% ante el real

3,8% frente al peso chileno

2,5% frente al colombiano

3,4% frente al mexicano

Frente al peso argentino, en cambio, la caída fue de apenas 0,4%.

A su vez, el trabajo señaló que el crecimiento del comercio exterior no respondió solo a precios, sino también a mayores volúmenes exportados e importados. En el primer trimestre, los precios generales de exportación subieron 8,5%, con avances destacados en: combustible y energía (15%), productos primarios (8,1%) y manufacturas de origen industrial (8,3%). Los precios de importación también aumentaron, aunque en menor medida: 6,8%, impulsados por bienes intermedios y automotores.

Quantum, sin embargo, advirtió que hacia los próximos meses podrían aparecer presiones por el lado de los costos, especialmente si continúan subiendo los precios de bienes intermedios, de capital y piezas importadas. Ese escenario podría afectar márgenes empresariales y condicionar inversiones necesarias para mejorar competitividad y productividad.

No obstante, también advirtió que el impacto de un tipo de cambio más apreciado no es homogéneo entre sectores, por lo que recomendó seguir de cerca la evolución de precios internacionales, competitividad e inversión local.