Las 5 ciudades de Estados Unidos para visitar sin gastar todos tus ahorros en dólares

Este recorrido por los destinos más accesibles en América del Norte cuenta con precios increíbles y grandes experiencias para quienes buscan gastar menos.

Viajar por Estados Unidos puede ser visto como algo que requiere un presupuesto muy elevado , en especial en los destinos populares donde el alojamiento y la comida alcanzan valores de varios cientos de dólares . De todas formas, existen alternativas dentro del país que permiten recorrer, conocer y disfrutar sin que el gasto sea un problema .

El secreto está en elegir bien el destino . Algunas de las ciudades menos concurridas cuentan con una cultura y gastronomía excelente y con costos más bajos que los grandes centros turísticos. Si se tiene una buena planificación, se puede llegar a vivir una gran experiencia, sin resignar nada.

Si se planifica con tiempo y se eligen las opciones menos buscadas, se puede hacer un increíble viaje a Estados Unidos con un presupuesto acotado.

Philadelphia una opción muy interesante para quienes buscan un lugar muy cercano a Nueva York , pero sin tener que pagar las altas tarifas de la gran manzana. El alojamiento puede ser más económico y hasta existen alternativas de intercambio que cubren tanto la estadía como la comida.

En cuanto a los gastos diarios, un hostel ronda los USD 35 a USD 60 por noche, mientras que una comida económica cuesta cerca de USD 12 a USD 18. Además, muchos de los puntos históricos, como el Independence Hall, tienen entrada gratuita o, en su defecto, muy accesible.

Boston, Massachusetts

Aunque Massachusetts tiene fama de ser caro, Boston ofrece una gran variedad de actividades sin costo. Por ejemplo, está el recorrido del Freedom Trail, caminatas por los parques emblemáticos del lugar y paseos por los espacios históricos que no requieren entrada.

El mayor gasto sigue siendo el hospedaje, con precios desde USD 50 a USD 80 por noche en las opciones más económicas. Para comer, un plato ronda los USD 10 a USD 15 en mercados locales como Quincy Market, por lo que se puede equilibrar el presupuesto.

Savannah, Georgia

Savannah se destaca por su arquitectura, sus espacios verdes y su tranquilidad. A diferencia de otras ciudades del país, acá abundan los alojamientos accesibles, especialmente si se habla de moteles o pequeños hoteles.

Una noche puede costar entre USD 40 y USD 70, mientras que comer en los locales económicos de la zona llega a salir de USD 10 a USD 14. Para las actividades, los paseos como Forsyth Park o River Street son totalmente gratuitos.

Albuquerque, Nuevo México

Albuquerque cuenta con una propuesta llena de historia, influencia mexicana y eventos culturales sin costo. Por ejemplo, durante el verano, muchos festivales no cobran entrada, así que las actividades del viaje ya están cubiertas.

El alojamiento más económico está entre USD 35 y USD 65 por noche, y la comida puede costar USD 8 a USD 12 en locales típicos. Además, la mayoría de los museos de la ciudad no cobran ingreso o tienen días gratuitos en la semana.

Charleston, Carolina del Sur

Charleston es distinto a las otras opciones, ya que tiene playas, una arquitectura histórica y una gran variedad de gastronomía accesible. Es una ciudad ideal para hacer de todo, pero sin gastar tanto.

Los precios de alojamiento arrancan en USD 45 a USD 75 por noche, pero los platos más económicos salen alrededor de USD 12 a USD 16. Muchos de los paseos que se pueden llevar a cabo, como los recorridos por zonas costeras, parques o áreas históricas, no tienen costo de ingreso.