Las reacciones al tiroteo en Washington en la Cena de Corresponsales donde Donald Trump fue evacuado

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El tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que obligó a evacuar a Donald Trump en medio de un operativo de emergencia, provocó una rápida reacción internacional. Desde Europa, jefes de Estado y referentes políticos condenaron el episodio, enviaron mensajes de apoyo y advirtieron sobre el avance de la violencia en la vida pública.

El presidente francés, Emmanuel Macron , fue uno de los primeros en pronunciarse. Calificó el hecho como “inaceptable”, sostuvo que “la violencia no tiene lugar en una democracia” y manifestó su respaldo a Trump tras el episodio que sacudió a Washington.

En la misma línea se expresó António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien definió lo ocurrido como “profundamente inquietante” y remarcó que la violencia política “debe ser rechazada firmemente”, en un mensaje que buscó poner el foco en la defensa de las instituciones.

Desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dijo sentirse “conmocionado” por el ataque y sostuvo que cualquier agresión contra las instituciones democráticas o contra la libertad de prensa debe ser repudiada “en los términos más enérgicos posibles”, una definición que ligó el episodio con el valor simbólico de la cena de corresponsales.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, repudió lo ocurrido y agradeció la respuesta de las fuerzas de seguridad por haber protegido a los asistentes. “La violencia no tiene lugar en la política, nunca”, afirmó.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sumó otra dimensión al señalar que un evento concebido para celebrar a una prensa libre “nunca debería convertirse en una escena de miedo”, y deseó una pronta recuperación al agente del Servicio Secreto herido durante el operativo.

Desde el norte europeo, el primer ministro sueco Ulf Kristersson expresó alivio porque Trump y el resto de los presentes resultaran a salvo y extendió su solidaridad a quienes vivieron momentos de pánico, incluidos periodistas suecos que participaban del encuentro.

Entre los aliados más cercanos del expresidente estadounidense, Viktor Orbán también reaccionó con un mensaje de respaldo y aseguró seguir con preocupación las noticias provenientes de Washington.

Las condenas no se limitaron a esas voces. Gobiernos de Italia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Ucrania y países bálticos difundieron comunicados de rechazo al ataque y coincidieron en advertir que el episodio trasciende la seguridad de un dirigente para tocar un nervio sensible de las democracias occidentales.

La Argentina repudió el incidente en la cena de Donald Trump

El Gobierno expresó su repudio a lo que llamo un “nuevo intento de asesinato” contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y culpó a la izquierda por una retórica de violencia.

Un comunicado firmado por el presidente Javier Milei celebró que el mandatario y la primera dama hayan salido ilesos y calificó de “terrorista” al sospechoso detenido.

Milei, estrecho aliado de Trump, indicó en X que “condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2048250981075317239?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestra solidaridad con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y el resto de los presentes en la Cena de Corresponsales.



La violencia política nunca es una opción.



https://t.co/3LAJr2T20w — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 26, 2026

Lula se sumó a los mensajes