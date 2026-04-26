Road Show de Franco Colapinto en CABA: corridas y desbordes en el ingreso a la exhibición del piloto argentino

El evento de Franco Colapinto con su Fórmula 1 en Palermo tuvo un inicio accidentado a las 9 de la mañana. Debido a la enorme afluencia de público que superó la logística prevista, se generaron amontonamientos peligrosos y corridas que empañaron el comienzo de la exhibición.
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El operativo de seguridad se intensifica desde la mañana de este domingo. El bloqueo total de tránsito funcionará entre las 7 y las 23:30 en la radio de Cerviño, Scalabrini Ortiz y Salguero, extendiéndose a los cruces de Cavia, Juncal, Beruti y Demaría.
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El operativo de seguridad comenzó el miércoles cuando se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. De este modo, este sábado se sumó el cierre total de la avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, además de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia.
También se bloqueó el tránsito en calles transversales: Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche en el tramo entre Juan Francisco Seguí y Libertador.
Road Show de Franco Colapinto: los cortes para este domingo
Aunque los cortes parciales empezaron hace unos días, el cierre total del perímetro se aplicará con rigor este domingo. De 7:00 a 23:30, la circulación estará prohibida en la zona delimitada por las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Salguero, afectando también a calles internas como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría.
Las calles que se verán cortadas son:
- Sinclair entre Av. Del Libertador y Juncal y de la calle Godoy Cruz entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.
- Pje. Juan A. Buschiazzo entre Av. Del Libertador y Juan Francisco Segui.
- Fray Justo Sta. María de Oro entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.
- John Fitzgerald Kennedy entre Juan Francisco Segui y Av. Cerviño.
- Av. Colombia entre Av. Del Libertador y Av. Sarmiento.
- Juan Francisco Seguí entre Vias Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.
- Demaría entre Vías Ferrocarril San Martin y John Fitzgerald Kennedy.
- Av. Cerviño entre Vías Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.
- Juncal entre Vías Ferrocarril San Martín y Fray Justo Sta. María de Oro.
- Beruti entre Vías Ferrocarril San Martín y Fray Justo Sta. María de Oro.
- República de la India entre Av. Del Libertador y Cabello.
- Lafinur entre Av. Del Libertador y Av. Cerviño.
- República Árabe Siria entre Av. Del Libertador y Cabello.
- Ugarteche entre Av. del Libertador y Cerviño.
- Raúl Scalabrini Ortiz entre Av. del Libertador y Cerviño.
- Jerónimo Salguero entre Av. del Libertador y Cabello.
- Cavia entre Castex y Av. del Libertador.
- Av. Casares entre Castex y Av. Del Libertador.
El recorrido de Colapinto
El piloto argentino Franco Colapinto dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento.
- 12:45: Primera salida. El rugido del Lotus E20 (2012) inaugura la pista.
- 14:30: Momento histórico. Franco rinde tributo a Juan Manuel Fangio conduciendo la legendaria "Flecha de Plata" .
- 15:15: Regreso al Lotus. Segunda tanda de velocidad con el monoplaza moderno.
- 15:55: Cierre y despedida. Recorrida final en micro descapotable para saludar a los fanáticos.
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