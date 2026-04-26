Quién es Cole Tomas Allen y qué se sabe del atacante del tiroteo durante la Cena de Corresponsales de Donald Trump + Seguir en









Se trata de un hombre de 31 años, nacido en California. Estaba armado con un fusil y cartuchos colgando del cuerpo.

Las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años oriundo de Torrance, California, como el atacante neutralizado en las inmediaciones del evento donde se encontraban el presidente Trump y su gabinete.

El presidente Donald Trump difundió en sus redes sociales dos imágenes del sospechoso implicado en el ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales. El mandatario confirmó que el agresor, quien irrumpió armado en el Washington Hilton Hotel donde se realizaba el evento, ya se encuentra bajo custodia policial.

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Las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años proveniente de Torrance, perteneciente a la zona de Los Ángeles, California, como el individuo armado que fue interceptado en las proximidades de la cena donde participaban el presidente Trump y su equipo.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills en 2025. En su cuenta, el mismo se describe como "ingeniero mecánico e informático de formación", "desarrollador independiente de videojuegos por experiencia" y "profesor de vocación".

Como estudiante de Caltech, apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por haber desarrollado un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. De acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó u$s25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Evacuación Washington Bloomberg Momento de evacuación en Washington Hilton Hotel. Bloomberg

Cómo sigue la investigación sobre el tiroteo en la Cena de Corresponsales de Trump Jeanine Pirro, fiscal de distrito de Washington, detalló que el arsenal de Allen incluía una escopeta, una pistola y múltiples armas blancas. En paralelo, fuentes de la investigación revelaron a CBS News que el detenido confesó que su objetivo era atentar contra integrantes del gobierno. El presidente Donald Trump informó en una conferencia de prensa sobre la presentación de cargos y el despliegue de allanamientos relacionados con el caso. Casi de inmediato, actualizó la información señalando que el sospechoso ya está bajo interrogatorio y su domicilio bajo registro oficial. Complementando el reporte, el fiscal general Todd Blanche detalló que el detenido enfrentará cargos específicos por agresión y violación de las leyes de armas.