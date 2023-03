Japón controlará exportación de material para semiconductores

Por su parte, Estados Unidos anunció en octubre medidas para evitar que China compre y produzca chips de tecnología punta que pueden usarse con fines militares, algo que Pekín denunció ante la Organización Mundial del Comercio.

Bajo presión estadounidense, el gobierno neerlandés anunció este mes un programa de medidas similar y se preveía que Japón hiciera lo mismo.

China advirtió que estas medidas amenazan el suministro global de semiconductores y criticó la decisión de Países Bajos como un "acto de acoso".

Preocupación internacional

Los criterios para las nuevas subvenciones estadounidenses preocupan a empresas como Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc, afirmó el jueves el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, una inquietud compartida por el principal fabricante de chips por contrato del mundo en Taiwán.

Las condiciones incluyen compartir el exceso de beneficios con el gobierno de Estados Unidos y tres fuentes de la industria dijeron que el propio proceso de solicitud podría exponer estrategia corporativa confidencial.

Yoon se reunió en Seúl con la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai y le pidió que tenga en cuenta la preocupación de las firmas por un "nivel excesivo de suministro de información", según informó la oficina presidencial.

Las subvenciones procederían de un fondo común de u$s52.000 millones destinado a investigación y fabricación en virtud de la denominada Ley CHIPS de EEUU, para la que el Departamento de Comercio anunció guías y plantillas este mes.