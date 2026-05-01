El Banco de Japón salió a intervenir para que el yen suba desde mínimos en dos años

Las autoridades salieron comprar yenes el jueves, después de que esta moneda alcanzara su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024.

El yen se devalúa y el Banco de Japón salió a intervenir.

El yen recortaba sus ganancias frente al dólar el viernes, pero seguía en camino de registrar su mayor suba semanal en más de dos meses. Las autoridades japonesas salieron a intervenir en los mercados para sacar a la moneda de mínimos en casi dos años.

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Los inversores permanecen en alerta máxima ante posibles nuevas medidas del Ministerio de Finanzas de Japón (Mof, por sus siglas en inglés), mientras que el festivo del 1 de mayo reducía la actividad en los mercados asiáticos. Un funcionario japonés insinuó que podrían producirse nuevas intervenciones a medida que el país se adentra en las de la Semana Dorada la próxima semana.

"La dificultad radica en que, en cierto modo, están luchando contra algunos fundamentos subyacentes", dijo Ken Crompton, director de estrategia de tasas de interés del National Australia Bank, en referencia a los esfuerzos de intervención de Japón.

"Probablemente el yen débil esté ahí por una razón y, por el momento, resulta difícil prever hasta qué punto el Mof tendrá éxito en luchar contra la corriente de forma sostenida" , añadió.

El yen se debilitaba un 0,39% hasta situarse en 157,21 por dólar , pero la suba del jueves situó a la moneda japonesa en camino de registrar un avance del 1,35% esta semana, el mayor desde mediados de febrero.

El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, avanzaba un 0,05% hasta situarse en 98,20, mientras que el euro bajaba un 0,04%, hasta situarse en 1,1725 dólares.

El principal de de Japón, Atsushi Mimura, afirmó el viernes que siguen existiendo en los mercados, lo que pone a los operadores sobre aviso de posibles nuevas intervenciones para reforzar el yen durante el periodo festivo.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron de que las autoridades para comprar yenes el jueves, después de que esta moneda alcanzara su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024.