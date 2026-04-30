Japan Airlines despliega una flota de robots humanoides para operaciones en pista + Seguir en









Se trata de una prueba piloto que tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Los equipos, desarrollados por la firma china Unitree Robotics, miden 1,3 metros y pueden operar de forma continua entre dos y tres horas.

La flota comenzará a trabajar en mayo.

En un contexto marcado por la escasez de mano de obra y la evolución de la Inteligencia Artificial y la robótica, Japan Airlines (JAL) comenzó a desplegar robots humanoides para tareas operativas en pista. La aerolínea planea incorporarlos desde mayo en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, donde este lunes se realizó una primera prueba piloto en una terminal que recibe a más de 60 millones de pasajeros al año.

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El objetivo es claro: aliviar la falta estructural de trabajadores en funciones físicas exigentes, sin desplazar al personal actual. Desde la compañía subrayaron que los robots se sumarán como "complemento al equipo humano", no como reemplazo.

Japan Airlines desplega su flota de robots La iniciativa es impulsada junto con GMO Internet Group, en un escenario donde el crecimiento del turismo y las proyecciones de escasez laboral presionan sobre la operación diaria. El plan, además, tiene un horizonte definido: esta modalidad se mantendría hasta 2028.

X2Twitter.com_4KEuVBZt4Jj-JlEn_720p La primera flota será desplegada en mayo. JAL Los equipos, desarrollados por la firma china Unitree Robotics, miden 1,3 metros y pueden operar de forma continua entre dos y tres horas. En el futuro, también podrían asumir otras funciones, como la limpieza de cabinas.

Durante la demostración inicial, una de las unidades fue vista trasladando carga sobre una cinta transportadora junto a una aeronave, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Desde la operación en tierra de la aerolínea, el presidente de JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, destacó el impacto potencial de la tecnología en la dinámica laboral. “Reducirá inevitablemente la carga de trabajo de los empleados y les proporcionaría beneficios significativos”, aseguró. Aun así, aclaró que áreas críticas, como la seguridad, seguirán bajo control humano. En la misma línea, el presidente de GMO AI and Robotics, Tomohiro Uchida, remarcó las limitaciones actuales del sistema aeroportuario: “Si bien los aeropuertos parecen estar altamente automatizados y estandarizados, sus operaciones internas aún dependen en gran medida de la mano de obra humana y se enfrentan a una grave escasez de trabajadores”. WhatsApp Image 2026-04-30 at 10.18.55 AM Los robots realizarán operaciones en pista. JAL El trasfondo es un fuerte repunte del turismo. Según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, más de siete millones de visitantes llegaron al país en los primeros dos meses de 2026, tras el récord de 42,7 millones registrado en 2025, pese a la caída de viajeros provenientes de China por tensiones diplomáticas. A mediano plazo, el desafío es aún mayor. De acuerdo con estimaciones citadas por The Guardian, Japón necesitará más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros hacia 2040 para sostener su crecimiento y compensar su caída de la natalidad, en un contexto de contracción de la fuerza laboral local.

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