Jorge Macri busca modernizar la flota de taxis y lanza créditos para la compra de autos eléctricos en CABA: cómo aplicar

El jefe de Gobierno mantuvo un encuentro con taxistas en el que se refirió a la nueva línea de préstamos para la compra de vehículos a energía limpia. "Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, agregó Macri. También destacó el plan de sustentabilidad de su administración.

En el marco del plan de electromovilidad, la Ciudad de Buenos Aires impulsa la renovación y modernización de la flota de taxis mediante una línea de financiamiento del Banco Ciudad para comprar autos eléctricos. En poco tiempo ya comenzaron a circular 12 vehículos nuevos en las calles porteñas y 120 taxistas están tramitando créditos de hasta $28 millones, a una tasa fija del 20% , la más baja del mercado.

El miércoles, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tuvo un encuentro con los primeros taxistas que compraron autos eléctricos con los préstamos preferenciales del Ciudad. “Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi", dijo.

Frente a ese panorama, anunció la creación de una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial. “Los taxistas lo valoran: tienen un ahorro importante que les permite pagar la cuota sin costo y algunos todavía mejor, porque vendieron su anterior taxi a buen precio y empezaron a manejar un auto de categoría premium” , expresó.

Actualmente por la Ciudad circulan unos 18 mil taxis. Dese el Gobierno porteño aseguran que el costo operativo de un taxi eléctrico "equivale al 20% del de un vehículo a nafta o GNC ". A lo que se le debe sumar el valor de mantenimiento: el motor eléctrico cuenta con 400 piezas menos que uno a combustión, lo que reduce la frecuencia y el costo de las visitas al taller.

Quienes adquieren un vehículo eléctrico también acceden a beneficios adicionales en el pago de las patentes. En el caso de los híbridos, están exentos de pagar durante los dos primeros años. A partir del tercer año, se aplican reducciones progresivas del 60%, 40% y 20% en los años siguientes, hasta que en el sexto año los propietarios deben pagar la totalidad.

Asimismo, cuando se trata de vehículos con una valuación superior a $60 millones, la exención se otorga durante el primer año, luego debe abonar el monto total. En tanto que los autos eléctricos tienen exención permanente del 100% de la patente.

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, agregó Macri.

En ese marco, anticipó además que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se prorrogará por un año más. Lo acompañaron el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo.

Los taxistas que cambiaron sus autos por eléctricos y estuvieron junto al Jefe de Gobierno son Gerardo Ángel Trillini (60 años), Claudio Adrián Fernandez (67), Felix Adán Borges (62), Edgar Marcelo Pereira (61), Jorge Ignacio Scherer Keen (54), Carlos Alberto Lovey (51), Pablo Martín Barizo (56), Jorge Alberto Guzman (59), Eduardo Marcelo Aizemberg (45), Guillermo Rodríguez (67), Claudio Rubén Kerszberg (61), Américo José Sánchez (72); viven en PH o casa, lo que les facilita la instalación del cargador.

Monto, plazo y tasa del crédito y cómo aplicar

Las unidades son 100% eléctricas o híbridas enchufables, y recorren entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, mientras que los kilómetros diarios típicos del servicio rondan en los 220. El sistema admite tres modalidades: carga lenta (enchufe doméstico), semi rápida y rápida, esta última disponible en estaciones de servicio y capaz de completar la batería en media hora.

El nuevo plan que lanzó el Gobierno porteño otorga un monto de hasta $28.000.000 por un plazo máximo de 48 meses. Será especificamente para taxin o remises 0km eléctricos o híbridos enchufables para ser utilizados en la CABA.

La tasa final del crédito será Fija 20% TNA e incluye bonificación GCBA de 20 puntos porcentuales. Desde el Banco Ciudad informaron que la financiación será por hasta el 70% del valor de la factura proforma. Mientras que en el caso de la garantía, se efectuará sobre la prenda unidad a adquirir y bloqueo de licencia de corresponder.

Los créditos se tramitan directamente a través de la web del Banco Ciudad. https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/VHibridos_TaxisRemisesMotos.