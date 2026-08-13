Wall Street recalcula: habrá una suba de tasas en 2026, pero ya no se espera en septiembre + Agregar ámbito en









Los buenos datos de inflación minorista y mayorista que se conocieron entre ayer y hoy hicieron que el mercado disminuyera las probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas en su próxima reunión.

La Fed debatirá sobre el rumbo de la política norteamericana entre el 15 y 16 de septiembre. Federal Reserve

Los inversores de Wall Street comenzaron a descartar una suba de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), pactada para septiembre, luego de que la inflación de julio en EEUU estuviera en línea con lo esperado por el mercado. De todas maneras, siguen esperando un incremento antes de que termine 2026.

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"El dato de IPC de julio confirmó una lectura constructiva de la inflación pese al salto del precio internacional del crudo durante el mes", destacó Portfolio Personal Inversores (PPI) en su último informe. "Esto motivó al mercado a recalibrar sus expectativas sobre el 'path' de tasas de la Reserva Federal".

Según el FedWatch de CME Group, un instrumento que mide el nivel implícito de los precios de los contratos de futuros de los fondos federales, el escenario base ahora es que mantengan la tasa sin cambios para la decisión que se conocerá el 16 de septiembre.

La probabilidad de los tipos de interés se mantengan en el rango de 3,5%-3,75% el próximo mes es de 65,6% frente al 59% del día previo y el 25% que se registraba hace un mes, cuando el escenario base era que iban a subir.

Algunos analistas plantean que incluso que si la Fed sube la tasa, el rally alcista seguiría en Wall Street. NYSE El escenario hacia delante De todas maneras, antes de que el banco central norteamericano decida sobre si mantendrá el nivel de las tasas o no, se conocerán los datos correspondientes al mercado de trabajo y la inflación de agosto.

A eso se le agrega que la probabilidad de que la Fed suba al menos una vez la tasa este año bajó marginalmente de 74,8% a 68%, por lo que se sigue manteniendo como el escenario predominante. De todas maneras, entre algunos analistas del mercado existe la sensación de que incluso unas tasas más altas podrían no suponer un gran obstáculo para el rally alcista que está experimentando Wall Street. "Mientras los precios del petróleo se mantengan por debajo de los u$s90 dólares, el principal motor seguirá siendo el crecimiento de las utilidades y su trayectoria, que ha mostrado una tendencia al alza", afirmó Nathan Peterson, director de investigación y estrategia de derivados del Centro Schwab para la Investigación Financiera. Y argumentó: "Un aumento del precio del petróleo podría llevar eventualmente a la Fed a subir las tasas, pero ¿eso importaría a los mercados? Yo diría que, siempre y cuando se trate de una o dos subidas, no. ¿Por qué unas condiciones crediticias ligeramente más restrictivas acabarían con el consumo o con la expansión de la infraestructura de IA?"