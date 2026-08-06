Jorge Macri ultima detalles del decreto que pondrá en marcha el RIMI CABA: qué beneficios contempla

El jefe de Gobierno trabaja en el diseño final del texto que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días. En los despachos del macrismo esperan poder empezar recibir proyectos en septiembre.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , ultima detalles para la publicación del decreto que reglamentará el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de CABA y que apunta a atraer capitales, en un contexto de una evolución heterogénea de la actividad económica. La iniciativa, aprobada en mayo en la Legislatura, fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y contó con el apoyo del PRO. En qué consiste la ley.

Fuentes del Gobierno porteño anticiparon a Ámbito que el texto está en proceso de redacción y que en breve estará listo para ser publicado en el Boletín Oficial. "El decreto reglamentario saldrá en los próximos días" , señalaron. También se publicará el anexo con las resoluciones específicas.

En el Ministerio de Desarrollo Económico que conduce Hernán Lombardi se preparan para que, una vez que eso ocurra, comiencen a llegar las iniciativas. "Una vez que estén publicados el decreto y las resoluciones, estará todo listo para recibir los proyectos", dijeron y agregaron: " Esperamos que sea a principio de septiembre" .

La ley pone especial foco en el sector pyme y emprendedor. Apunta a atraer a empresas enfocadas en las principales actividades que se desarrollan el la Ciudad, entre ellas servicios, tecnología, turismo, salud, construcción, industrias culturales, gastronomía "y otras ramas intensivas en capital, equipamiento, innovación y empleo".

El proyecto aprobado se basó en una iniciativa presentada por Pilar Ramírez a principio de año. La legisladora señaló que tiene como objetivo "favorecer la inversión productiva de las miles de Pequeñas y Medianas Empresas" a través de la instrumentación de beneficios fiscales en Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario por dos años desde la implementación.

Durante el debate en comisión, LLA, el PRO y la UCR afinaron el lápiz e instrumentaron cambios al texto original. Por un lado, se descalzó la propuesta de su contraparte nacional y se enfocó en las necesidades de las industrias locales. Además, se redujo el mínimo de inversión para ingresar al pasar de u$s150.000 a u$s100.000. El máximo será de u$s9 millones.

El RIMI CABA alcanza a dos segmentos. Por un lado, las empresas medianas nacionales o extranjeras, aprobados en el RIMI nacional, que acrediten radicación efectiva y actividad productiva en distrito porteño. Por otro, las microempresas locales que realicen inversiones productivas por montos de entre u$s100 mil y u$s149.999,99.

Principales beneficios y restricciones del RIMI CABA

Entre los beneficios que ofrece el nuevo régimen está la exención del Impuesto de Sellos para contratos vinculados a inversiones productivas, la exención de ABL e Impuesto Inmobiliario para inmuebles afectados a actividades productivas, la posibilidad de computar hasta el 25% de la inversión como pago a cuenta de Ingresos Brutos y el acceso a líneas de financiamiento preferenciales del Banco Ciudad.

Como contrapartida, las compañías tendrán que mantener la actividad productiva en el ámbito porteño "durante un mínimo de cuatro años". Asimismo, se destinará un cupo fiscal anual máximo de $150.000 millones para todo el régimen y cada beneficiario tendrá un límite individual del 10% de dicho monto.

Durante la promulgación, CABA creó el Registro Local Complementario del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones que permitirá llevar a cabo "el monitoreo, evaluación y seguimiento continuo" de cada inversiones.

Entre las restricciones que aplica la ley, señala que no podrán adherirse aquellas empresas que desarrollen "actividades financieras, bursátiles, cambiarias, de seguros, de capitalización y ahorro, de administración de fondos de terceros, de servicios auxiliares a la intermediación financiera y similares". Tampoco podrán ser consideradas aquellas que registren "antecedentes por incumplimiento de cualquier régimen de promoción" de CABA.

Asimismo, serán incompatibles con otros regímenes de promoción económica de gobierno porteño. En caso de superposición de beneficios, la empresa deberá optar por un único régimen promocional "no pudiendo acumular, combinar ni percibir simultáneamente beneficios derivados de distintos regímenes respecto de una misma inversión".

La recuperación económica, uno de los objetivos del RIMI CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad económica enfrenta las consecuencias de la transformación productiva que se vive a nivel nacional, donde en los últimos años cobraron mayor protagonismo rubros como el energético y el minero, además del agro, con desempeños negativos en el sector industrial y el comercio.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) el mes pasado, la evolución del primer trimestre mostró un crecimiento del 0,7%, principalmente impulsado por el alza del 11,3% en la intermediación financiera, pero con caídas del 2,4% en Industria Manufacturera y del mismo valor en Comercio.

En los despachos de la oposición aliada y del oficialismo reconocen que con el RIMI CABA no solucionará todos los problemas estructurales que arrastra el distrito desde hace décadas, pero afirman que permitirá mejorar la situación coyuntural del empleo y de cierre de empresas por el deterioro de la actividad económica que se vive a nivel nacional. Desde 2023 bajaron la persiana unas 2.909 compañías.

Desde Uspallata informaron en su momento que la ley permitirá extender los beneficios locales "a proyectos de menor escala que hoy no están alcanzados por el umbral mínimo del esquema nacional". Pero también resaltan que las disposiciones locales "se mantendrán vigentes de forma independiente a eventuales modificaciones o derogaciones futuras que sufra el RIMI a nivel nacional".