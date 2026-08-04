CABA sueña con la Fórmula 1: Jorge Macri confirmó cambios en las obras del autódromo para recibir a la máxima categoría

El jefe de Gobierno supervisó el avance de las tareas de remodelación del circuito Oscar y Juan Gálvez. “Tomamos la decisión de ir por las obras que requiere la F1", dijo.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de recibir el año que viene al MotoGP y soñar con el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires después de 28 años. A ocho meses de haber iniciado las tareas, ya se encuentran ejecutadas en un 60%. “La F1 viene verificando el avance de obra de manera concreta" , dijo y aseguró que CABA está "cada día más cerca" del regreso de la máxima categoría del automovilismo.

El nuevo autódromo tendrá capacidad para recibir a 150 mil personas por día . Si bien al principio de las obras, en enero, se ideó un trazado para recibir la competencia de MotoGP, ahora se decidió avanzar y reformular el circuito para que quede listo para recibir, a futuro, a la máxima categoría del automovilismo.

“ Tomamos la decisión de ir por las obras que requiere la F1 , que son un túnel de acceso, una horquilla más larga y una pista distinta”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó los avances en la futura pista. Ahí los autos podrán alcanzar velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

La novedad del proyecto es la continuidad de la pista sobre el espacio que ocupaba el kartódromo para estirar la recta opuesta y sumar una nueva horquilla, según informaron desde CABA. Asimismo, se iniciaron las tareas de desarme del kartódromo, que será reubicado.

“ Se agregan nuevas curvas para el Moto GP y la F1. Y además del túnel que va a permitir que todos los camiones de logística lleguen al centro del trazado, estamos haciendo los boxes. Va a quedar un circuito de categoría internacional que además respeta todas las categorías históricas nacionales”, afirmó Macri, acompañado por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes ; y el titular de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella.

En el terreno donde estará la nueva pista ya comenzó a tomar forma la instalación de los típicos pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado. También se construye el túnel para la logística bajo la pista a la altura de la curva 1, que permitirá vincular el acceso desde la avenida Roca a la zona de paddock de una manera segura y directa.

“El concepto de autódromo ha cambiado en el mundo. Además de deporte estamos hablando de entretenimiento, de turismo y de desarrollo económico", explicó el jefe de Gobierno y puso como ejemplo el autódromo de Dubai donde se realizan unos 200 eventos al año. "Se hacen desde congresos hasta shows de música todo el tiempo. Ya estamos pensando hacer acá la maratón de 15k utilizando esta misma infraestructura”, anticipó.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM).

“La F1 viene verificando el avance de obra de manera concreta. La exhibición de Franco Colapinto en Palermo nos ayudó muchísimo. Acá hay pasión fierrera y tenemos una gran posibilidad de que vuelva la F1. Estas son inversiones que explican por qué Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte en 2027”, dijo el mandatario porteño.

A su turno, Turnes aportó: “Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de porteños puedan disfrutar de un Autódromo moderno, seguro y probablemente el más importante de Latinoamérica. Cada paso nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial”.

Los trabajos están a cargo de AUSA, empezaron en enero y concluirán a fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad mediante la Secretaría de Deportes junto a la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas. En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 en la recta principal y a 18 en la curva 1.